Jerez tendrá 25 autobuses nuevos a final de 2025

El gobierno municipal ha iniciado este jueves de modo simbólico el inicio del nuevo curso político. Lo ha hecho en la bodeguita del Ayuntamiento haciendo un guiño a la candidatura de la ciudad a la capitalidad europea y del vino a las que aspira.

Acompañada por todo los concejales, a excepción de Belén de la Cuadra y Jose Ángel Aparicio que no han podido asistir por compromisos laborales, la alcaldesa María José García-Pelayo, ha adelantado cuáles son los proyectos en los que trabajarán en los próximos meses.

Tras agradecer la labor realizada por concejales y técnicos municipales, la regidora ha asegurado que los miembros de la Corporación "hemos verananeado en Jerez. Hemos estado trabajando por Jerez, pero disfrutando de Jerez. Es un lujo".

En este punto, Pelayo ha destacado que, tras catorce meses de gobierno, "hemos cumplido con el 50% del Plan Jerez", ya que están en marcha o finalizados la mitad de las iniciativas contempladas en este documento. "Jerez tiene un gobierno que tiene un plan y las ideas claras, que tiene una estrategia y sabe hasta dónde quiere llevar a Jerez", ha recalcado.

Servicios públicos

De cara a los próximos meses, la alcaldesa ha asegurado que desde el Ayuntamiento se pondrá especial hincapié en la mejora "permanente" de los servicios públicos. En este sentido, ha avanzado que pondrán en marcha ya la renovación de los autobuses urbanos. Una medida necesaria ante una flota en la que el "63% de los autobuses tiene más de 15 años" y en la que están autobuses turcos que "son un desastre".

En concreto, el próximo mes de octubre saldrá la licitación pública para adquirir por renting un total de 25 autobuses. "Renovaremos un 50% de la flota, que está integrada por 57 autobuses", ha detallado Pelayo, añadiendo que el objetivo es "retirar de la circulación los turcos y, en segunda fase, el resto".

Los nuevos vehículos serán autobuses eco, "con sistema híbrido de propulsión y diésel". La previsión es que "posiblemente en el último semestre de 2025 lleguen los autobuses a la ciudad, ya que una vez que se haga licitación, la empresa tiene que fabricar los autobuses".

"Esto nos permitirá que los autobuses tengan una imagen homogénea porque ahora tenemos azules y rojos", ha afirmado. Con esta iniciativa, además, "queremos poner punto y final a la pesadilla que sufren muchos jerezanos. Ya municipalizados el servicio, se mantendrá como público pero vamos a mejorarlo para que tengan un servicio publico a la altura que merecen", ha asegurado Pelayo apostando por dar "un salto que Jerez merece también de cara a la imagen que queremos de la ciudad".

Educación y cultura

María José García-Pelayo también ha anunciado "buenas noticias" en relación con el centro de formación de San Juan de Dios. Tras una década cerrado, "la Junta ha terminado el anteproyecto y van a comenzar el proyecto. Serán 4 millones destinados a la conversión de un centro cerrado en uno referente de la aeronáutica".

También en materia educativa, la alcaldesa ha anunciado un acuerdo para que Jerez acoja cuatro cursos de la Universidad Internacional de Andalucía.

Por otra parte, desde el gobierno local han anunciado que este mes se relanzará un proyecto "clave" como es la candidatura de Jerez a ser Capital Europea de la Cultura. En este aspecto, ha avanzado que se pondrá en marcha la oficina técnica Jerez 2031 en el Tabanco El Duque.

La alcaldesa de Jerez, durante su intervención en la bodeguita del Ayuntamiento. / Manuel Aranda

Asta Regia, el cuarenta aniversario del circuito de velocidad y el 500 aniversario del puente de La Cartuja serán otros proyectos destacados de la gestión municipal en los próximos meses. Al igual que la celebración del Día del Flamenco, que llegará con "sorpresas".

Turismo

La alcaldesa ha mostrado también su satisfacción por los datos de ocupación hotelera de Jerez durante el verano, superando en algunos casos a destinos de la provincia con playas. "Estamos trabajando en la línea correcta, queremos desestacionalizar el turismo, que Jerez esté abierta los 365 días del año de manera ordenada", ha dicho.

Preguntada en este punto por el 'boom' las viviendas y apartamentos turísticos, ha subrayado que "este gobierno no puede lanzar mensajes de que no queremos turistas. El colapso ocurre en un diez por ciento de la ciudad, el resto no tienen eso". De hecho, ha afirmado que en Jerez "no existe una sobredimensión de llegada de turistas y los jerezanos pueden convivir con el número actual de turistas". "El que quiera que venga para Jerez y lo esperamos con los brazos abiertos", ha dicho.

No obstante, ha explicado que desde el Ayuntamiento "queremos equilibrar y que no se nos vaya de las manos". aun así, ha desvelado que la ciudad está por debajo de la "densidad de viviendas turísticas en Andalucía, por lo que no hay un problema".

De hecho, "otro dato es que se están dando más licencias de uso residencial que turístico. Estamos en alerta, al igual que con el viñedo pero Jerez está a tiempo de tomar las decisiones adecuadas sin lanzar mensajes de turismofobia".