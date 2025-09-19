El Mercado de Federico Mayo abrirá en Jerez el martes día 23 con nueve puestos

Imagen de la carnicería-charcutería con precocinados que abrirá en el Mercado de Federico Mayo

El Mercado de Federico Mayo, ubicado en la zona sur de Jerez de la Frontera, afrontará una nueva etapa la próxima semana con su reapertura oficial prevista que el próximo martes día 23 de septiembre, un día antes de la jornada festiva en la ciudad por la patrona. la Virgen de la Merced.

El Mercado de Federico Mayo está situado entre la calle Pedro Sepúlveda, frente al CEIP Federico Mayo

A la espera de la llegada de esa fecha, en el equipamiento se están ultimando algunos arreglos para que vuelva la actividad a los nueve puestos que ya han sido adjudicados, de los doce con los que cuentan estas instalaciones municipales; por tanto, trabajadores municipales y adjudicatarios están realizando los últimos preparativos y retoques para ofrecer la máxima atención y los mejores productos al público.

Relación de puestos ofertados en el Mercado de Federico Mayo

De esta manera, el mercado contará tras su reapertura de dos fruterías, dos pescaderías, una panadería, un ultramarino, una carnicería-charcutería con precocinados, un bar y una droguería-perfumería. Los puestos que en la actualidad están libres son tres y están dedicados a carnicería, congelados y herboristería.

En este sentido, toda aquella persona que esté interesada en obtener información sobre estos espacios puede contactar con el Departamento de Comercio y Consumo en los siguientes teléfonos: 956149535 y 956140005 o bien a través del email cyc.comercio@aytojerez.es, donde podrán recibir asesoramiento y apoyo en los procedimientos necesarios.

Horario del renovado Mercado de Federico Mayo

El horario comercial que se establece para el Mercado de Federico Mayo es de 8.30 horas a 14 horas de lunes a sábado, con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder a productos frescos y de calidad a diario.

Tras una remodelación integral de estas instalaciones, iniciada el año pasado, el Gobierno Municipal ha recuperado para la ciudadanía un equipamiento que quedó en desuso y que favorecerá la reactivación comercial y económica de la zona sur, impulsando, al mismo tiempo, la cohesión social y la participación ciudadana. Además, las inversiones han

contemplado la realización de dos murales decorativos que embellecen su fachada, obra de los artistas Juan Aguilar y Luis Márquez; creaciones donde también queda patente la colaboración de alumnos del CEIP Federico Mayo.

La delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha afirmado que “con la puesta a punto del Mercado de Federico Mayo se cumple uno de los grandes compromisos adquiridos por el ejecutivo local en el presente mandato, atendiendo a una demanda de comerciantes y vecinos de la barriada”.

“Los recursos públicos se han destinado a reformar y acondicionar un espacio que fomentará la convivencia, la cultura y la compra tradicional. Este mercado mejora la oferta comercial del entorno y la hace más atractiva con un trato directo, cercano y próximo” ha añadido Nela García.