El mercado de La Plata de Jerez reabrirá vinculado a los oficios artesanos

El mercado de La Plata en Jerez da un paso más hacia su resurrección. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado este lunes la apuesta municipal por la artesanía, en referencia a la recuperación de dicho mercado, “para poner a disposición de los ciudadanos productos kilómetro cero y también para vincularlo a los oficios artesanos y a la cultura”. Una iniciativa que está incluida en los fondos Edil, para la que ya se ha elaborado un anteproyecto

También hizo referencia a la intervención en un casco de bodega en la calle Ponce, "destinado a espacio de formación en artesanía, pero ya no solamente formación, sino también lo que son talleres, sobre todo para que ahí se respire vida artesana los 365 días del año”. Este proyecto contará con 14 millones de subvención de fondos Edil. “Aquí en Jerez hacemos los deberes y vamos en la misma línea que el Gobierno andaluz, apostando por la artesanía”.

Anuncios que ha realizado en el marco de una visita guiada al Museo del Belén, junto a miembros del Gobierno municipal, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y el delegado territorial de Empleo, Daniel Sánchez, entre otras autoridades; de la mano del presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez, Ramón García, y del presidente de la Federación Andaluza de Belenistas, Andrés Quijano.

Foto de familia en la presentación de la revista 'Montar el Belén'. / Manuel Aranda

Tras hacer un recorrido por las instalaciones y conocer datos sobre los diferentes nacimientos de la exposición, la alcaldesa ha resaltado la importancia de Jerez como ciudad belenista, el trabajo que desarrollan los belenistas de Jerez y el valor de la artesanía en torno al belenismo. Ha explicado que “no hay profesión que conserve más la seña de identidad de un pueblo que el oficio artesano” y ha recordado que oficio artesano genera muchos empleos en Andalucía, más de 20.000, muchos de ellos en Jerez, recordando a los bordadores, orfebres, y escultores, entre otros como los belenistas, “una profesión que, igual que este Museo del Belén necesita ser amparada, protegida y también promocionada porque casi el 68% de los empleos vinculados al sector de la artesanía no tienen garantía de continuidad por no tener relevo generacional. Por eso estamos, desde el Ayuntamiento de Jerez, apostando por la artesanía de una manera muy clara”.

La alcaldesa se ha referido al papel importante que desarrolla la Asociación de Belenistas de Jerez, “que hacen de la Navidad de Jerez un verdadero espectáculo, no solo con el Museo del Belén, abierto todo el año, sino también con la exposición de dioramas en los Claustros de Santo Domingo”. Ha recordado que se trata de un “año muy especial para la asociación” que cumplen 50 años y que va a celebrar además con el XX Congreso Andaluz de Belenismo que tendrá lugar en Jerez los próximos días 10 y 11 de enero.

Por su parte, la consejera ha agradecido a la alcaldesa su apuesta por el Museo del Belén “que significa el corazón de la tradición hecha identidad en nuestra tierra”. Ha señalado que en el belenismo “veo oficios vivos, veo que es una industria y no solo es artesanía también, sino que es una industria”. Ha resaltado que “el belenismo es también una actividad económica de enorme importancia, que, se estima que a nivel nacional mueve unos 40 millones de euros, de los que el 25-30% son de Andalucía”.

Ha recordado que la Consejería de Empleo cuenta con un plan estratégico para la artesanía con un importe de más de 14 millones de euros. Ha señalado que “la artesanía mueve ahora mismo 20.000 puestos de trabajo en nuestra tierra y a más de 7.000 empresas supone el 18% total nacional de empresa y el 19% de empleo a nivel nacional, pero para 2026 como hablamos con el sector y vemos pues las demandas que tienen vamos a sacar una línea de digitalización, también para autónomos el sector está pues mayoritariamente compuesto por autónomos”. También ha señalado que la Consejería va a sacar formación profesional para el empleo específica para el trabajo autónomo y también una línea de relevo generacional.

El presidente de la Federación Andaluza de Belenistas, Andrés Quijano, recordó que el belenismo "es arte y dentro del belenismo tenemos dos ramas: los artesanos que hacen figuras, que en Andalucía son los mejores de España y donde hay mayor cantidad de artesanos; y los grandes constructores belenistas, que en espacios como este Museo se pueden admirar. Desde Jerez todos los belenistas andaluces hemos mamado y la Asociación de Jerez ha apadrinado a casi todas las asociaciones andaluzas y de aquí hemos salido todos. Gracias, Jerez".

Revista Montar el Belén

A lo largo de este acto, también se ha presentado la revista Montar el Belén, editada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, un recorrido por la artesanía andaluza vinculada al belenismo, poniendo en valor el trabajo de artesanos y artesanas que mantienen vivas las técnicas tradicionales de elaboración de belenes. A través de sus páginas se descubre un patrimonio cultural único, donde la creatividad, el saber hacer y la identidad andaluza se unen para dar forma a una de las expresiones más representativas de la Navidad en Andalucía.

Hay que recordar que el belenismo es una tradición reconocida como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Blanco ha señalado que el belenismo "no es solo una manifestación cultural profundamente arraigada, sino también un ámbito con capacidad para generar empleo y actividad económica vinculada a la artesanía", y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en la profesionalización del sector y en la sostenibilidad de los oficios que lo integran.

En esta línea, la consejera ha destacado que la revista ‘Montar el Belén’ “da visibilidad al trabajo de artesanos y belenistas y al importante tejido asociativo que sostiene esta tradición en Andalucía”, así como a su conexión con otras disciplinas artesanas como la Imaginería. Se han impreso 500 ejemplares en una primera tirada y puede consultarse online en https://lajunta.es/66895.

Algunos de los belenes recogidos en la publicación, entre ellos el que ilustra su portada —el Belén Municipal de Cádiz 2023—, han superado las 50.000 visitas, un dato que, según ha señalado Blanco, pone de manifiesto el interés social y turístico que despierta esta tradición y su capacidad para atraer público y dinamizar el territorio.

La consejera ha recordado que el respaldo de la Junta al sector se articula a través del IV Plan para el Fomento de la Artesanía de Andalucía, dotado con 14,4 millones de euros, así como mediante el reconocimiento institucional del belenismo como Bien de Interés Cultural en 2024, que vino a reforzar su declaración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España en 2022.

En este sentido, la consejera ha subrayado que “la protección institucional y el apoyo a la artesanía son claves para garantizar el relevo generacional y para convertir estos oficios en una oportunidad real de empleo para los jóvenes”.

La presentación de esta revista se enmarca en la estrategia del Gobierno andaluz de impulsar la artesanía como actividad económica y de empleo, apoyando la continuidad de los oficios tradicionales y favoreciendo nuevas oportunidades ligadas a la economía cultural.

XX Congreso Andaluz de Belenismo

Esta visita de la consejera de Empleo y de la alcaldesa de Jerez al Museo del Belén ha tenido lugar en el marco del 50 aniversario de la Asociación de Belenistas de Jerez, efemérides que a celebrarse en la ciudad en el XX Congreso Andaluz de Belenismo. Este evento se celebrará en los Claustros de Santo Domingo los días 10 y 11 del próximo mes de enero de 2026 y contará con unos 300 participantes procedentes de todo el territorio nacional y Malta, concretamente de la ciudad de Victoria, en la Isla de Gozo, con la que se ha hermanado Jerez.

Este Congreso pondrá en valor aún más la Navidad de Jerez, ya que además de ser un reclamo turístico que atrae cada año a miles de visitantes, cuenta con un valor cultural y patrimonial singular. Este congreso será un vehículo muy importante para dar a conocer el belenismo que en Andalucía se ha declarado Bien de Interés Cultural.

El XX Congreso Andaluz de Belenismo cuenta con una programación muy completa y acogerá la entrega de los premios Imagen de la Navidad de Andalucía 2025 y el Premio Andaluz de Belenismo 2025, otorgados por la Federación Andaluza de Belenistas.