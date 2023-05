Córdoba y Avignon, doble reto de julio para Mercedes Ruiz y Santiago Lara

Santiago Lara y Mercedes Ruiz marcan el ritmo de la guitarra y el baile en Jerez. La pareja de artistas acaba de aterrizar tras una doble gira en Bulgaria y Hungría, dos viajes a los que hay que añadir un paso por Alemania para llevar a cabo diferentes cursos.

Casi sin tiempo para descansar, Santiago y Mercedes se preparan para un verano especialmente intenso y que tendrá dos focos principales, Córdoba y la localidad francesa de Avignon.

Vamos por partes. El guitarrista jerezano abrirá el próximo 6 de julio el Festival de la Guitarra de Córdoba, una cita subrayada en rojo para muchos amantes de la música, no en vano se celebra desde hace más de 40 años. Lo hará interpretando dos de las obras que conforman el legado de Manolo Sanlúcar, 'Medea' y 'La canción de Andalucía' que ejecutará acompañado por la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Michael Thomas.

"La verdad es que estoy muy contento por el hecho de abrir un festival como el de Córdoba y además tocando una de las pocas obras de música sinfónica flamenca que existen. Para mí es un lujo porque el Festival de Guitarra de Córdoba es uno de los más potentes de España y el hecho de que se hayan acordado de mí para interpretar esta obra, es un sueño".

"Para el Festival de la Guitarra de Córdoba sólo tengo palabras de elogio porque ha sido uno de los festivales que más me ha apoyado, porque he tenido la suerte de actuar varias veces. Lo que más te gusta es que se acuerden de un guitarrista de Jerez, con la cantidad de guitarristas buenos que hay en Córdoba, para esta apertura, eso denota que están al día de todo y no son tan localistas como ocurre en otros sitios. Miran las personas que son más apropiadas y ya está", añade.

Será la segunda vez que el jerezano se suba a un escenario con una orquesta sinfónica para interpretar esta composición, creada por Manolo Sanlúcar para el Ballet Nacional, ya que la anterior ocasión fue en Murcia en noviembre de 2021. "Una vez que ya la haces, vas más tranquilo que cuando la tienes que interpretar por primera vez, sobre todo porque, como me ocurrió a mí, nunca había tocado solo con una orquesta. De todos modos, es una responsabilidad grande tocar esta obra. Para mí es una reválida, porque aunque ya la he tocado, abrir el Festival de Córdoba en un teatro como el Axerquía, tan grande, y homenajeando al maestro Manolo Sanlúcar, no es fácil. Estoy un poco nervioso, lo reconozco".

Esta obra sinfónica tendrá una continuidad en la carrera del guitarrista jerezano que en estos momentos está inmerso en un proceso creativo de una obra sinfónica propia. "La experiencia está siendo muy buena. Ya he compuesto dos movimientos, me queda uno que acabo de empezar, y la verdad es que me he llevado una sorpresa grata. Yo he creado esta obra desde cero, porque ha habido otros casos en los que el guitarrista compone su obra para guitarra y luego busca a algún compositor para que le haga los arreglos de orquesta. Como ocurrió con Manolo Sanlúcar, en mi caso no ha sido así, lo estoy haciendo todo solo. Me he formado por mi cuenta de manera autodidacta, con manuales, libros, escuchando mucha música sinfónica y analizando obras clásicas, y ha sido un proceso duro, pero a la vez fascinante. Yo estoy contento con el trabajo, porque además, se lo he mandado a varios compositores muy formados y me han dado el visto bueno".

"De los últimos años, ha sido una de las experiencias más productivas. Llevo varios años versionando a otros autores y enriqueciéndome de otras músicas, pero con este trabajo sinfónico he recuperado la ilusión. Este proyecto me ha hecho ilusionarme y eso me ayudado bastante", prosigue.

Pero además de Córdoba, el mes de julio será especial para la pareja jerezana, toda vez que ambos viajarán hasta el popular Festival de Avignon Off para actuar durante casi todo el mes. "Vamos a hacer 19 funciones y estamos muy ilusionados porque durante el de Avignon es uno de los festivales de las artes escénicas más importantes de Europa".

Igual de emocionada se encuentra la bailaora Mercedes Ruiz con vistas a este Festival de Avignon. La jerezana ha preparado un montaje colaborativo, con la guitarra de su marido Santiago Lara, titulado 'Dual' en el que recorren diferentes estilos musicales. "Para nosotros es una oportunidad, y también que vamos a ser una especie de embajadores del flamenco allí", asegura.

Sobre sus últimas giras, la bailaora admite que "hemos estado una semana en Bulgaria haciendo una gira por distintas ciudades. Hemos actuado en Varna, en Veliko Tarnov, la antigua capital del país, y en Sofía, donde hemos llevado un espectáculo que alterna flamenco con algunas de las piezas del Tribute a Pat Metheny. La verdad es que ha sido una experiencia muy grata, y bueno, hemos vuelto a llevar la bandera de Jerez por lugares donde no suelen ir muchos artistas".

De su paso por estas tres ciudades búlgaras y Budapest, en Hungría, la jerezana reconoce que "lo que más me ha llamado la atención es que el flamenco sigue teniendo una fuerza enorme, Este espectáculo se centra mucho en la música de Pat Metheny y a él le añadimos pinceladas de flamenco con temas propios de Santi y mi baile, y la verdad es que te das cuenta que lo que mejor acoge la gente es el flamenco. El público reacciona mucho mejor a ello, y eso es algo que nos ocurre siempre que salimos fuera. El flamenco de raíz o interpretado de una forma elegante es lo que más gusta".

No obstante, lo que más le ha llenado como artista "ha sido bailar sola. Es algo que me sorprende, porque yo he sido siempre de rodearme de mucho cante, y ahora, me apetece estar sola, me salen cosas increíbles. Supongo que será que estoy en otra etapa de mi vida artística".

Tras los intensos meses de abril y mayo, Mercedes Ruiz aprovecha estos días el parón para coreografiar parte de la ópera Carmen que tendrá lugar en el Teatro Villamarta a finales de junio. "Me llamó Paco López para que preparara la coreografía, que va a bailar María José Franco, y la verdad es que estoy contenta. A mí me encanta enseñar y también crear y dar mi punto de vista a las coreografías, y disfruté mucho cuando hice una con el Ballet Nacional. Es más, muchas veces, cuando no bailas, lo vives más tranquila".

De cara al inminente verano que se aproxima, la pareja mira al horizonte con optimismo, no en vano en unas semanas llevarán su Tauromagia a Jaén, y próximamente tienen cerradas giras por Estados Unidos, Inglaterra, y su presencia en el Festival Flamenco de Portugal. Además, Santiago Lara se marchará en septiembre a Finlandia donde también actuará en solitario con su guitarra.