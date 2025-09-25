Mercedes Ruiz y Santiago Lara triunfan en Singapur con 'Tauromagia'

El Festival Flamenco de Singapur ha sido el último destino de Mercedes Ruiz y Santiago Lara, un país que ha disfrutado del flamenco. La pareja ha vivido en este mes de septiembre una experiencia pionera y enriquecedora, toda vez que por primera vez han puesto en escena el espectáculo 'Tauromagia', uno de sus éxitos más recientes, con un cuerpo de baile conformado por artistas locales, miembros de la Compañía Flamenco Sin Fronteras, en un proyecto internacional.

Durante varias semanas, Mercedes Ruiz y Santiago Lara han trabajado en las coreografías de este montaje, basado en la obra musical de Manolo Sanlúcar y que ha recorrido ya numerosos países, siempre con éxito. "La verdad es que siempre he tenido mucho cariño a la gente de Singapur, por cómo me han tratado cada vez que he venido, pero esta vez era diferente, porque era una experiencia nueva para mí y con la que ha aprendido muchísimo", asegura la bailaora jerezana.

Mercedes Ruiz ha agradecido "el esfuerzo, el trabajo y la ilusión" que ha puesto el cuerpo de baile durante estas semanas, y ha ensalzado también "el hecho de que cada uno haya sacado lo mejor de sí para tratar de contar las cosas a su manera”.

El espectáculo, exhibido durante los días 13 y 14 de septiembre, agotó todas las entradas, llevándose el calor y el aplauso generalizado del público que llenaba el Theatre Splanade Studio de Singapur. Con posterioridad, el martes 16 de septiembre, la bailaora y el guitarrista tuvieron una nueva actuación, esta vez en la sede de la embajada española en Singapur, una actuación en la que, al igual que en la primera, han contado con la participación del cantaor David Lagos.

Tras su último éxito en Asia, Mercedes Ruiz y Santiago Lara continuarán su gira internacional el próximo 4 y 5 de octubre, donde llevarán su espectáculo 'Dual' hasta París, concretamente hasta el Theatre de la Tour Eiffel. El 20 de noviembre, la pareja llevará 'Dual' a Sevilla, concretamente al Teatro Central, dentro del ciclo Andalucía Flamenca que organiza la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.