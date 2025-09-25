Rosa la de La Plazuela: "No he tenido miedo nunca”

Era ya famosa en su universo de La Plazuela y el centro de Jerez antes de convertirse en ‘influencer’. Todo el mundo la conocía y le proferían un gran aprecio. Rosa Moneo, la del delantal, la abuela más famosa de Jerez, ahora ya ha aparecido en prácticamente todos los medios de comunicación. Esta jerezana protagonizó la pasada campaña del 8M en Sevilla, obra de la artista Virginia Bersabé con la que homenajeaba a todas las mujeres mayores. La imagen icónica de esta jerezana con su delantal fue replicada en dimensiones gigantescas en un mural efímero de Juan Carlos Toro, enmarcado en su proyecto ‘Presencias’.

Su nieta, la periodista jerezana Claudia GR Moneo, dio a conocer a la octogenaria Rosa Moneo, una “gitana hasta el hueso”. Al principio era la musa de sus grabaciones y dibujos. En 2024 la convirtió en la protagonista de ‘Un posca con mi abuela’. Este proyecto, que las lleva a recorrer diferentes localidades de Cádiz y la provincia, ha sido reconocido en la Semana de Las Personas Mayores, otorgándoles la Distinción de Honor del Consejo Local de las Personas Mayores. El acto oficial de entrega tendrá lugar el próximo día 29 de octubre en los Museos de la Atalaya.

El año pasado grabaron diez programas de 'Un posca con mi abuela' y estos últimos meses ambas están de gira con el 'Posca Show qué le dice la abuela a la nieta’. En este formato, Rosa narra la historia de su vida a través de material gráfico y respondiendo a las preguntas que le plantea. Entre otros asuntos, Rosa anima a las personas mayores a "no apocarse", a salir todos los días a la calle o habla de la educación. “Dice que para ella la educación es el respeto y es verdad, ella trata a todo el mundo igual, de forma horizontal, trata a todo el mundo por igual", puntualiza Claudia GR Moneo.

Cartel de la campaña del 8M de este año en Sevilla capital. / Virgina Bersabé

“Le pregunto qué le hubiera gustado estudiar. Ella fue la primera hembra de la familia y no pudo ir al colegio”, explica Claudia. "Me hubiera gustado ser enfermera, pero las circunstancias de antes no son las que hay hoy. Mi madre se iba a la plaza a trabajar, me hacía cargo de mis seis hermanos. Le llevaba al chico para que le diera el pecho. Yo era la que lavaba, guisaba... Esa era mi vida. Mi madre se puso mala y la tuve 16 años en un butaquita. Pasé lo mío", se apresura a contar Rosa la de La Plazuela a Diario de Jerez, sentada en el sillón de su casa, sin el delantal: “Hoy no me lo he puesto, hace mucho calor, pero lo llevo a todas partes”.

La nieta y periodista destaca el ángel y la sabiduría de su abuela. Admite que “le da guantazos todo el rato”. “Tiene una velocidad y una rapidez mental increíble. En el posca me dejaba noqueada. Yo me quedaba en silencio porque tenía que procesar las cosas que me decía. No sabía si era el mejor formato, pero no por ella, sino por mí", reconoce la nieta y productora del podcast.

Yo no me he subido al tejado ni nada de eso. Me paro con to el que me habla y ya está. La alcaldesa me ve y me saluda"

Tras su aparición en El Hormiguero Claudia abrió la cuenta de Rosa la del Delantal. Este perfil hoy cuenta con más de 10 mil seguidores. Si antes ya era conocida en Jerez, ahora la reconocen, y la paran también en otras ciudades. Sin embargo, Rosa no es consciente de la magnitud y el alcance de su imagen. Sólo le importa lo bien que la trata la gente. “Yo no me he subido al tejado ni nada de eso. Me paro con to el que me habla y ya está. La alcaldesa me ve y me saluda”. Y es verdad. Sus preocupaciones son las mismas de antes, las propias de cualquier persona de su generación. Ella se sigue preocupando de cuidar a los suyos, de que todos a su alrededor estén bien. “He vivido una vida muy acelerada. Hoy tengo cuatro hijos casados (diez nietos y cuatro bisnietos), con su trabajo, que no me dejan dormir sola. Estoy muy tranquila”, repite en varias ocasiones a lo largo de la entrevista.

Con el podcast han realizado paradas en Arcos, en San Fernando, dos veces en Sevilla, Chiclana, Jerez y tienen previsto participar en el Festival Caleidoscópica en Tarifa, y en Trebujena. También llevan a cabo otros proyectos como un Taller de Diálogo 'La escuela de las abuelas. Qué aprendemos de ellas', en los Cursos de Verano de la UCA-UNIA. “Queremos hacer una segunda temporada, pero no paramos. La idea es que ella hable con otras personas de su edad y yo tener menos presencia”, adelanta Claudia.

Le encanta que la tengan en cuenta, que le presten atención, como a cualquier persona”

La vida sigue dándole a Rosa unas de cal y otras de arena. La noticia de este reconocimiento pasó sin pena ni gloria, ya que, llamaron a Claudia justo cuando estaba en el hospital con su abuela a la que sometieron a una cirugía para extirparle un bulto en el pecho: "Fue todo muy rápido y muy bien, pero en ese momento yo estaba con la cabeza en otro lado y ella también. No aterrizó la noticia con alegría". "No he tenido miedo nunca”, dice la abuela que casi siempre completa las frases de su nieta. ¿Y por qué no tiene miedo?, le preguntamos: “Porque Dios me tiene que dar algo, mi niñez no fue muy buena", responde sin dudar este icono jerezano.

“Toda esta experiencia le ha dado vida. Desde el principio, a ella le encanta que la vean, que la tengan en cuenta, que le presten atención, como a cualquier persona”, apostilla la nieta de Rosa la del delantal, la que la hizo visible a ella y, por ende, a toda una gran generación de grandes mujeres, la periodista Claudia GR Moneo.