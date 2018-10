Su merecido momento

Esta vez solo quiero ganar/ Ganarle tiempo al tiempo / Voy a salir a caminar/ Me pongo en movimiento/ Nos gustan las calles/ Nos gusta la ciudad/ Nos gusta como suena/ Nos gusta el rock and roll/ Nos gusta todo lo que venga, porque éste es el momento.

Es el momento y qué momento de José de Luna, Fran Fuentes, Roberto Sánchez, Gloria Ramos, Jesús Vidal y un gran elenco de actores de la película 'Campeones', dirigida por Javier Fesser, que representará a España en los Oscar. Pero su mayor éxito no es pisar la alfombra roja -que también- sino romper barreras y animar a las personas con discapacidad a que éste también sea su momento.

Cuando la gente se acerca ahora siento una energía muy buena. Ha cambiado"José de LunaActor de 'Campeones'

"Ahora afronto mi día bien, antes nos discriminaban. Ahora no. Ahora somos más queridos y más reconocidos. Cuando la gente se acerca siento una energía muy buena, la gente ha cambiado", declaró ayer José de Luna, actor de la película. Junto a su compañero Fran recogió uno de los premios que entregó Upacesur en su gala por sus 40 años, en la categoría de 'acción cultural y científica'. La entidad jerezana quiso así poner en valor la enorme difusión de la cara más real de las personas con discapacidad intelectual, contribuyendo a su inclusión y dignificación.

"La gente en Jerez es encantadora. El premio es muy bueno para todo el equipo porque hemos trabajado mucho, 9 semanas y tres días a 12 horas. Estamos muy orgullosos", subrayó De Luna. El pasado fin de semana estuvieron en San Sebastián, ayer en Jerez y a pesar de la apretada agenda, "no me canso". "Mañana -por hoy- vamos a Valencia para grabar un programa con Jordi Évole y el día 8 salimos en La 1. Y el fin de semana estuvimos en San Sebastián estrenando el documental 'Ni Distintos, ni Diferentes: Campeones' que habla de nuestras vidas".

Las hermanas de Fran le acompañaron a la gran fiesta del cine en San Sebastián, un evento que repetiría cada año: "Ir a los Oscar me gustaría, me gusta mucho. Me gusta mucho hacer la película, me gustan muchos las películas".

"En Atocha los paran cada dos minutos -risas de los dos actores-. Han pasado de ser invisibles a que todo el mundo quiera hacerse fotos y lejos de agobiarles, ¿qué haces José?", preguntó Allende López, pedagoga terapéutica y asesora de inclusión que acompaña a los actores. "Yo les pregunto si se quieren hacer una foto conmigo", contestó riendo José. "Ahora hay un mundo que es nuevo para nosotros. Hay más trabajo, más autonomía. Las personas con discapacidad tienen que salir", subrayó Jesús.

Upacesur no sólo premió a 'Campeones' en una emotiva ceremonia en la Real Escuela del Arte Ecuestre. En la categoría 'A personas con discapacidad de mérito' los premiados fueron Rocío Jiménez Moreno, usuaria de Upacesur, natural de Trebujena y graduada en Ingeniería Técnica de Gestión por la Universidad de Cádiz; y Enrique Albert Bernabéu, persona afectada con parálisis cerebral, auxiliar de Enfermería y Míster Gay Alicante 2017. Su apuesta por dar visibilidad a las personas homosexuales con discapacidad ha sido determinante para su elección.

En la categoría 'Al mérito Profesional', Upacesur destacó la labor de los profesionales de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad del Ayuntamiento, por su compromiso e implicación por mejorar la vida de las personas con discapacidad. Por último, en la categoría 'A la solidaridad' el premio recayó en la Brigada Aragón del Ejército de Tierra en su misión en el Líbano, la cual recaudó 12.000 euros en la XI edición de la Carrera del Ebro que destinó a acondicionar un aula para niños con parálisis cerebral y otros trastornos mentales en el Centro Hasbaya de Atención y Desarrollo de Suq al Khan.