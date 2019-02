Cinco meses sin encontrar pediatra

El problema de la falta de pediatras es común a todo el distrito sanitario e incluso a nivel de toda la provincia, pero ha sido en el centro de salud Jerez Sur donde el déficit de estos especialistas se ha puesto más claramente de manifiesto.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) no ha conseguido aún sustituir a uno de los tres pediatras de este centro que se dio de baja hace ya cinco meses, en concreto, el 17 de septiembre.

A medida que han pasado los meses las reclamaciones de los padres han ido en aumento e incluso por parte de una familia se promovió hace unas semanas la recogida de firmas a través de la plataforma change.org.

La situación es insostenible, según afirman fuentes médicas. El centro contaba con dos pediatras por la mañana y un tercero por la tarde, pero con la baja de uno de ellos, se tuvieron que redistribuir dejando sólo uno en horario de mañana y otro en horario de tarde. Esta circunstancia obliga a que los dos profesionales tengan que atender además de su cupo, de unos mil niños en cada caso, las citas de menores que corresponden al cupo del pediatra que está de baja así como las urgencias.

El SAS dice que desde el primer momento se ha intentado la contratación de un pediatra

Ante la imposibilidad de encontrar a un pediatra, la dirección del distrito sanitario ha optado por ofrecer a especialistas de otros centros la posibilidad de realizar en Jerez Sur cuatro horas retribuidas. Son pediatras de La Milagrosa, La Serrana o Montealegre que los lunes, miércoles y jueves por la tarde acuden a Jerez Sur para atender a los niños de esta zona.

Las mismas fuentes aseguran que aunque con este sistema se ha aliviado al menos durante esos días la carga de trabajo de los dos pediatras de plantilla, el descontento entre los padres no ha cesado, porque sus hijos pasan cada vez por la consulta de un pediatra distinto. "No hay un seguimiento del niño sano, porque el profesional de refuerzo se dedica a atender principalmente a los niños que llegan por urgencia y hay bebés de tres meses que han sido vistos ya por varios pediatras", indican. Las urgencias además se han incrementado porque si no hay hueco en la agenda programada de los dos pediatras se opta por dar al niño una cita por urgencias.

Los pediatras de plantilla están viendo una media de casi 50 niños, entre los que vienen con cita programada y los que llegan por urgencias, que son muy numerosos. Como ejemplo, un día de la pasada semana uno de los pediatras llegó a atender hasta 33 urgencias, todo ello en un periodo de ocho y media hasta las dos y por la tarde, en alguna ocasión, el pediatra de ese turno ha llegado a salir con el centro ya cerrado.

Las Navidades fueron un periodo especialmente complicado, pero aún en estas fechas la situación sigue siendo delicada por la proliferación de patologías propias de la época invernal. "No se puede dar una buena atención. Los pediatras de plantilla están cansados y luego está el malestar de los usuarios", lamentan los profesionales.

El área sanitaria señaló ayer que "desde el momento de la baja del titular de Pediatría en el centro de salud Jerez Sur se ha intentado la contratación de un sustituto pero desafortunadamente, no hay profesionales en bolsa única para su contratación". No obstante, agrega que ante esta falta de profesionales en bolsa, desde el área de gestión sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz "se están haciendo las gestiones necesarias para poder contratar a un profesional que permita cubrir la baja que se ha producido. De momento, no ha sido posible encontrar a ningún profesional disponible, por lo que se ha reorganizado la asistencia que prestan los profesionales de Jerez para dar respuesta a la demanda".

Insiste el SAS en que se está trabajando "desde el primer momento en la resolución de esta situación" y lamenta las posibles molestias ocasionadas, al tiempo que agradece el esfuerzo "que realizan los profesionales, incluso de otros centros, para garantizar la asistencia sanitaria".