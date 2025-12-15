Desarticulado en Jerez un grupo dedicado al tráfico de drogas y 17 detenidos en San Juan de Dios

La Policía Nacional ha llevado a cabo el pasado miércoles 10 de diciembre, una nueva actuación contra el tráfico y venta de drogas en el entorno del barrio de San Juan de Dios, en el distrito oeste de Jerez, y bajo el nombre de 'operación Galaxia' se ha llevado a cabo la investigación que ha concluido con la entrada y registro simultáneo en nueve domicilios y un trastero, y la detención de 17 personas como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico y distribución de drogas.

Nueve registros autorizados por el Juzgado de Instrucción Nº3 de Jerez

La investigación dirigida por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Jerez ha permitido la desarticulación de cuatro puntos de venta de drogas, durante los registros los agentes intervinieron un importante material relacionado con esta actividad que incluye; 499 dosis de cocaína, 681 dosis de heroína, 5,6 kilogramos de hachís, 5 kilogramos de marihuana, 150 gramos de heroína, 109 gramos de cocaína, cultivo indoor de marihuana con 64 plantas, diverso material eléctrico, 14 gramos de sustancia adulterante, 120 comprimidos de diversos opiáceos, una pistola simulada, numerosas armas blancas de gran tamaño, dos escopetas de aire comprimido, diferentes útiles para la manipulación de la droga y anotaciones relacionadas con la actividad delictiva.

Además, se incautaron 21.793 euros en dinero en metálico, entre billetes y monedas y dos balanzas de precisión presuntamente utilizadas para preparar y adulterar las dosis de las distintas sustancias.

Diez detenidos, a prisión

El alto número de detenidos, diez varones y siete mujeres, una de ellas menor de edad, responde a que el trabajo policial ha logrado determinar la identidad de la gran mayoría de los integrantes del clan familiar que ejercía como grupo organizado criminal.

Los 17 detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de detención y custodia hasta su puesta disposición ante la Autoridad Judicial el Ministerio Fiscal y la Fiscalía de Menores en el caso de la menor. De ellos, diez han entrado en prisión.

Actuación policial que refuerza la seguridad en la ciudad

La 'operación Galaxia' ha supuesto un golpe significativo a la venta y distribución de drogas en la localidad y más en concreto en la barriada de San Juan de Dios, donde la Comisaría de la Policía Nacional mantiene un plan especial de refuerzo y presencia policial, reflejando el firme compromiso del cuerpo policial con la seguridad ciudadana y prevención del delito y contra la degradación de la zona.