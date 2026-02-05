Miguel Ángel Montero Jordi ingresa en la Academia San Dionisio de Jerez

“La verdad es la ley de la justicia... el mundo tiene necesidad de la verdad que es justicia, y de aquella justicia que es verdad”. Con estas palabras se expresaba Pío XII, inspirándose en Santo Tomás de Aquino, para relacionar la verdad con la justicia. El principio del “favor veritatis, por el cual la búsqueda de la verdad real es el fin último de todo el derecho procesal, lo considero como el principio orientador y la aspiración más profunda a la que todo el derecho de la Iglesia se debe dirigir. La certeza moral busca en su justo grado, precisamente la verdad real y objetiva de los acontecimientos. Al juez eclesiástico se le pide justicia, una justicia que debe basarse sólo y exclusivamente en la verdad, una verdad con la cual todos los que intervienen en el proceso se encuentran comprometidos, una verdad objetiva que sin lugar a dudas es la fuente en la cual encuentra su fundamento la certeza moral. Hablar, por tanto, de la certeza moral, es hablar del fin último de la justicia: la búsqueda de la única verdad de los acontecimientos".

El vicario episcopal de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales de la Diócesis de Asidonia-Jerez, Miguel Ángel Montero Jordi, ofrecerá este jueves, 5 de febrero, a las 19,30 horas, el discurso de ingreso como académico correspondiente en la Academia San Dionisio, 'Certeza moral y pericia psicológica en el proceso canónico'. La presentación del nuevo académico estará a cargo de Ana María Orellana Cano, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y vicepresidenta de Ciencias de esta Real Corporación. La entrada será libre hasta completar aforo.

¿Puede una persona conocer con certeza absoluta la verdad profunda de las cosas? "Ciertamente, es imposible atribuir a la persona humana el adjetivo de omnisapiencia, que sólo Dios tiene derecho legítimo a atribuirse. El propio concepto de certeza moral se hace eco de esta limitación de la persona en el conocimiento de la realidad, y es por lo que esta exige al juez para emanar la sentencia la exclusión de toda duda razonable y prudente del contrario, aunque, sin embargo, no excluye la posibilidad de lo contrario. Esta reflexión sobre la certeza moral, y las nuevas perspectivas que en ella se aportan, quieren ser una contribución a la reflexión sobre lo que se debe entender por certeza moral, cómo se configura y de qué instrumentos procesales desde la praxis judicial actual dispone el juez para llegar a descubrir la verdad objetiva y poder, de esta forma, emanar una sentencia justa, desempeñando de este modo con fidelidad y autenticidad el ministerio eclesial que la Iglesia encomienda a los Tribunales eclesiásticos".

Con el título 'Certeza Moral y pericia psicológica en el proceso canónico', el nuevo académico afrontará y profundizará en su discurso de ingreso esta interesante temática dentro del Derecho Canónico.