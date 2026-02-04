Tiempo, agua y silencio en Espacio Abierto Jerez

Espacio Abierto Jerez acogerá este jueves, 5 de febrero, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'De tiempo, agua y silencio' de la artista Isabel Ortuño. Se podrá visitar hasta el 27 de febrero, en horario de mañana, de martes a viernes, de 10.30 a 13 horas, y en horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20.00 horas.

Cartel de la muestra.

"Cuando me propuso Lucía Franco (gerente de Espacio Abierto) exponer en su sala para el mes de febrero, tenía pequeños bocetos hechos sobre el verano y la playa y varias obras con el mismo tema. Por suerte, la pintura, desde mi punto de vista, no sigue la moda de las pasarelas", apunta Ortuño.

El dibujo y la pintura están en el camino de esta artista desde siempre y forman parte de ella. "Aunque siempre he hecho obras figurativas, desde hace tiempo me gusta la abstracción. Siempre partiendo de la realidad. Me gusta ir eliminando elementos hasta llegar a la abstracción".

Pieza de Isabel Ortuño.

"El título de la exposición recoge tres conceptos fundamentales para mí. El tiempo: me refiero no sólo al de ejecución de la obra, sino al que le dedico desde que me levanto hasta que me acuesto, mientras cocino, camino …. Mi mente siempre está llena con los proyectos actuales y los que están por venir… El agua: dejando a un lado la puntería que tuve para coincidir con las borrascas, el agua es imprescindible en mi trabajo. Tanto acuarela, acrílicos y guache. El agua siempre me sorprende cuando lleva el pigmento por caminos que no me espero. El silencio: por un lado, el silencio en la obra. Tanto la figura como la abstracción necesito que estén acompañadas de “silencio” a su alrededor, de espacio vacío. Por otro lado, yo también necesito no solo el silencio material para crear, sino también el espacio lleno de silencio, de distancia y, casi siempre, de música. Todos los bocetos y obras que recoge esta muestra están llenos de tiempo, agua y silencio".

Otra obra de la artista.

Isabel Ortuño es la segunda vez que expone en Espacio Abierto y tiene una actividad pictórica muy activa. Participa en numerosos concursos y exposiciones colectivas.