Miguel Ángel Montero Jordi, reelegido como deán de la Catedral

El Obispado de Asidonia Jerez ha anunciado la renovación de los distintos cargos en el Cabildo Catedral. De esta forma, el canónigo Doctoral Miguel Ángel Montero Jordi ha sido reelegido Deán de la Catedral y confirmado por el Obispo Monseñor José Rico Pavés por el tiempo de 4 años. La misión del Deán consiste en presidir el Cabildo Catedral y ser responsable de coordinar las actividades y encargos de los Canónigos Capitulares.

Por su parte, el canónigo Prefecto de Ceremonia, Luis Piñero Carrasco ha sido reelegido como mayordomo de la Catedral, cuya misión es cuidar y velar por el buen funcionamiento de la Catedral y sus enseres. Asimismo ha sido nombrado Tesorero del Cabildo, siendo su misión la administración económica de los bienes de la Catedral.

Otro de los cargos que se mantienen es el de Prefecto de la Pastoral, que seguirá desempeñando el canónigo Magistral Ignacio Gaztelu Pastor. Su misión será la animación y coordinación de toda la actividad pastoral que se desarrolle en el templo catedralicio.

También seguirá al frente como Prefecto de Protocolo y Relaciones Institucionales el canónigo lectoral, Juan Celio Jacinto del Castillo y Espinosa, cuya misión consistirá en el cuidado de las relaciones con las diferentes instituciones.

Por último, el canónigo capitular Eugenio Romero López ha sido reelegido como Secretario Capitular del Cabildo, su misión consiste en levantar actas de los cabildos y custodiar la documentación de la secretaría.