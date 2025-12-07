Mil miradas del fuego de Juan Ángel González de la Calle

"Un solo cuadro lleno de segundos actores". En una casa del centro de Jerez, su dueño es hoy más feliz. Su hogar es más él. El pintor jerezano Juan Ángel González de la Calle ha realizado una gran obra de arte en una pared de dicha vivienda. Una intervención que se puede "parecer un poco, por utilizar un término histórico, a la pintura de gabinete, clásica, con las paredes llenas de cuadros. Aquí, el actor principal es el cuadro en sí y actores secundarios son cada uno de los cuadros, que son participantes. Sin medidas rígidas, se van encajando formando un sólo cuadro. El objetivo es que se mire el conjunto, no por separado...". Aunque, también, "porque cada obrita tiene su protagonismo, que por su colocación la diferencia de la que tiene al lado", explica De la Calle.

Con referencias más o menos claras, hay cuadros que son sólo paisajes de dos manchas que sumergen al observador en la obra. "Lo que trato es que la mirada no se haga densa, sino que sea como quien mira un fuego, que te da igual hacia donde va la llama dirigida, pero que te distrae ese movimiento. Aquí ocurre lo mismo, los cuadros hacen un solo cuadro".

El encargo surge del deseo del propietario de la casa de intervenir la pared en la que se ha pintado. "Puede parecer que es un papel pintado, estampado, pero de lo que se trata es de que se note que es una obra de arte original y única, donde las miradas van pasando de un paisaje ártico a una sabana, a un personaje, e incluso recuerdos propios del autor, de un niño jugando en una alfombra... Cada mirada tiene una idea distinta. Como el fuego, que tiene miles de formas".

Para la realización de la obra, Juan Ángel González de la Calle partió de un cuadro y, a partir de ahí, fue encajando. "Todo había que verlo con distancia para comprobar que la composición era armoniosa". Una obra compuesta por más de 300 piezas que el pintor jerezano ha desarrollado, diariamente, a lo largo de dos meses.

"Me he divertido mucho haciendo este gran cuadro y estoy muy satisfecho con el resultado. Es muy bonito de contemplar. De hecho, estoy haciendo uno en mi casa de forma similar. Y, por supuesto, el propietario está encantado".

El dueño de la vivienda, que prefiere mantener el anonimato, confiesa que está entusiasmado con la obra, "estoy encantado. Es una idea que surge a raíz de un cambio en una parte de la casa y, hablando con el pintor, Juan Ángel, que es amigo, me ofreció una serie de ideas y me quedé con esta, que me fascinó. Yo le dejé hacer, lo que él quisiera. Ya tengo varias piezas de él, lo que hace es una maravilla. El arte es la sal de la vida y tener algo así, de tanto nivel, en tu casa, es una alegría. Y delante de esta obra puedes estar horas. Con este cuadro siento que mi casa es más mía, que habla más de mí y de cómo soy. Es, además, hacer el hogar más agradable para que la gente venga y disfrute de este cuadro".

Próxima exposición en Madrid

Juan Ángel González de la Calle inaugurará el próximo 17 de diciembre en Madrid, en la Galería Estampa, una exposición con una serie que observa mucho el interior. "Yo recurro al interior de la casa, pero en realidad estoy hablando de nuestro propio interior, que tiene que ver con mis recuerdos, pero que cuando alguien lo ve está pensando en él. Son sensaciones que pueden parecer autobiográficas, pero que las puede tener cualquiera", explica el autor.

Juan Ángel González de la Calle (8 de diciembre de 1956), original de Jerez de la Frontera, es un artista multidisciplinar que ha desarrollado su carrera artística alrededor de la pintura y el dibujo, aunque experimenta con la escultura creando pequeñas escenas, basadas en sus pinturas. La obra de González de la Calle ha alcanzado repercusión internacional teniendo exposiciones en todo el territorio nacional y países como Francia, Alemania, Portugal, Brasil o Singapur. Su obra se caracteriza por tratar temas como la naturaleza o la memoria desde ese carácter onírico tan característico, que da como resultado escenas e imágenes de fantasía.