La ministra de Transportes y Movilidad visita Jerez y hace balance de la gestión

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha visitado Jerez. En las horas que ha permanecido en la ciudad ha acompañado a la alcaldesa, Mamen Sánchez, durante su visita al Colegio Elio Antonio de Nebrija, por cuya remodelación se han congratulado.

Más tarde, sobre las 13:15 horas comparecía ante los medios en el Ayuntamiento, donde ha hecho balance junto con la regidora, de los avances en infraestructuras.

En primer lugar, en la intervención de la ministra, ésta comenzó refiriéndose a la aprobación del Plan Director de Jerez que incluye diversas actuaciones como la ampliación de la pista de vuelo. "El próximo mes tienen previsto adjudicar la redacción del enlace al Aeropuerto de Jerez desde la AP-4", añadió.

La ministra Sánchez también habló de la futura estación de tren que se ubicará en el puente de la avenida de la Pepa. No obstante, aún el proyecto de la esta nueva estación es un anuncio pues como ha afirmado la propia ministra, hay que redactarlo, por tanto, "no se puede hablar de plazos, no es el momento todavía".

Ya están redactando otro proyecto con el cual se tratará de humanizar el trazado de la AP4 dotándolo de un carril bici y una zona peatonal. Tampoco se olvidó de mencionar el futuro carril bici en la A-2003, entre Jerez y La Barca.

Sánchez, además, negó que el Gobierno de España se plantee aplicar un sistema de cobros para los usuarios que circulen por las autopistas de peaje liberalizadas, como la AP4 que une Cádiz con Sevilla.

La ministra de Transporte y Movilidad planteó la necesidad de establecer un sistema de financiación justo de nuestras carreteras, sobre todo de las de alta capacidad. "Hay que estudiar cuál es la mejor alternativa para hacerlo. "Pero desde luego no se está estudiando para aplicar a corto medio plazo.

A la pregunta de si existe un proyecto de desdoble de la AP 4 Jerez-Los Palacios, no ha negado que "es un capítulo que tenemos pendiente y en unos meses vamos a presentar un proyecto integral que abarque ese tramo y toda la AP-4 que se liberó en su día y que analice las necesidades de nuevos carriles, enlaces o mejoras de los enlaces existentes para adaptar esas vías a las necesidades, a la demanda y a la suma del tráfico añadido que se produce cuando se liberaliza un peaje".

Raquel Sánchez ha hecho hincapié en la gestión realizada en materia de vivienda recordando que han transferido 200 millones de euros a la Junta para el programa de regeneración urbana y rehabilitación de la vivienda. Eso sí, en cuanto a los plazos, aclara que es el gobierno autonómico el responsable de publicar las convocatorias pertinentes para que se puedan presentar dichas rehabilitaciones.

En cuanto al cumplimiento de las Zonas con Bajas Emisiones en Jerez, la alcaldesa, Mamen Sánchez, aseguró estar trabajando en ello. "Tenemos preparado el estudio y lo iremos haciendo según vayamos abriendo la zona del Arroyo. A final de 2023 esta obra del Arroyo estará acabada y podremos actuar en otras zonas".