Minuto de silencio en Jerez en solidaridad con las víctimas de accidente de tren de Córdoba

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha expresado, en nombre del pueblo de Jerez, sus condolencias a los familiares de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, así como el deseo de una pronta recuperación a los heridos en el accidente.

Tras un minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al que se ha sumado el Ayuntamiento de Jerez, María José García-Pelayo, ha expresado, como alcaldesa de la ciudad y como presidenta de la FEMP, su apoyo al alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno y ha agradecido y valorado el gesto de su pueblo ayudando a los afectados, destacando también la labor que están realizando los servicios de emergencia desplazados a la zona del siniestro. También ha señalado que ha contactado con el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

La alcaldesa de Jerez ha señalado que en estos momentos “debemos trasladar la solidaridad entre todos los pueblos y entre todos los territorios de España, con unos ciudadanos, con unos vecinos que están pasándolo enormemente mal, no solamente porque ya saben que tienen víctimas entre los accidentados, sino porque en muchos casos hay personas que todavía no están localizadas”.

García-Pelayo ha incidido en que “estamos muy pendientes, estamos haciendo un seguimiento, y que el Ayuntamiento de Jerez es el primero en solidarizarse con las víctimas y el primero en guardar silencio, por todas esas víctimas o potenciales víctimas”.

En el minuto se silencio han participado los miembros de la Corporación Municipal con representación de todos los partidos.