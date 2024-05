Dolors Montserrat en Jerez: "Votar al PP es defender la dignidad de España en Europa"

El Partido Popular celebró en la tarde de este lunes el principal acto que, por el momento, tiene previsto realizar en Jerez en esta campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Fue un mitin celebrado en la plaza de la Asunción donde participó su cabeza de cartel, Dolors Montserrat, junto a la número dos de su candidatura, Carmen Crespo, ambas acompañadas por los principales dirigentes del partido en la provincia.

Días atrás, se anunció que a este acto acudiría también el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, no se trasladó a la provincia, donde además del acto en Jerez estaba previsto que hubiera participado en uno por la mañana en Cádiz, tras anunciarse la visita a Madrid del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con recepción oficial en el Palacio Real por parte del Rey Felipe VI, incluida.

La candidata de los populares hizo un llamamiento a la participación en los comicios europeos ya que “tenemos la oportunidad de dar un paso de gigante para defender España en Europa”. “No hay una maldición que nos condene a soportar el socialismo y el ejemplo está en Andalucía. El voto es poderoso y, cuando nos unimos, ganamos. Si el 9 de junio nos quedamos en casa porque pensamos que estas elecciones no nos importan, los otros ganan”, argumentó.

En este sentido, Dolors Montserrat pidió el voto para el PP para “hacer una España fuerte en Europa”. Así, recordó que son “muchos los retos y desafíos” que ha tenido el continente en los últimos años como fueron el Brexit, la Guerra de Ucrania o la crisis energética, momentos los que “los populares han liderado la respuesta de Europa”.

Y, como era de esperar, no faltaron las menciones a la política nacional y las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de “mercadear” con la “dignidad de España” por sus pactos con partidos como Junts o Bildu. Para abundar en esta tesis, señaló: “El PSOE no tiene proyecto político para España y Europa, por eso habla de ultraderecha, radicales, bulos o odio. Pero lo que es el ultra es negociar con un prófugo independentista. Lo que es radical es pactar con un partido lleno de etarras condenados. Bulo es llegar al poder y permanecer a base de mentiras dando los indultos que prometió no dar. Y odio es construir muros y señalar a jueces y medios de comunicación que no se arrodillan ante ellos”.

Por ello, la cabeza de cartel de los populares presentó a su partido como “el único que garantiza que la voz de España se va a oír en Europa”. “La dignidad de España no está en venta; la dignidad no se pisotea”, concluyó.

"Estamos arreglando colegios en Jerez gracias a Europa"

Previa a la intervención de Montserrat, participó la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, como anfitriona del acto quien empezó incidiendo en el simbolismo que supuso celebrarlo en la plaza de la Asunción. “Esta plaza tiene las puertas de nuestro ayuntamiento, la casa de todos los jerezanos, el espacio donde se deciden las cosas importantes de la ciudad”, explicó. Por ello, incidió en la importancia de las elecciones del próximo 9 de junio ya que “la normativa que aplicamos se decide en un 90% en Europa”, de ahí que apuntara en la necesidad de que haya un “gobierno europeo que sea consciente de los problemas de los ayuntamientos” y “sea una oportunidad para los ciudadanos”.

La regidora se esforzó en mostrar la repercusión de la política europea en las inversiones municipales. Al respecto, dijo: “Si estamos arreglando colegios de Jerez, es gracias a que tenemos una Europa que nos facilita fondos. Y si estamos trabajando para rehabilitar el casco histórico, lo estamos haciendo gracias a Diputación, la Junta y Europa”.

Por ello, aprovechó para cargar contra el Gobierno central ya que, a su entender, no está “alineado” con las demás administraciones. “Igual que la Junta, la Diputación y Europa está invirtiendo, nos hace falta que invierta el Gobierno de España en Jerez”, sentenció.

También intervino en el acto la número dos de la candidatura , Carmen Crespo, centró buena parte de su discurso en la situación del campo andaluz. Sobre este asunto, comentó: “Andalucía se la juega en Europa porque la mitad de la inversión son fondos europeos. Y en la Política Agraria Común (PAC), a Andalucía se le han dado 570 millones menos y 50 millones menos a la provincia de Cádiz”. Por ello, dijo que el 9 de junio tiene que ser una “fecha para la esperanza” porque es “una magnífica oportunidad” para cambiar las políticas europeas.