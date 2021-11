Vox comienza su "operación cuñado"

Vox no duda de que habrá un adelanto electoral en Andalucía. No en vano, el acto celebrado en la tarde de este jueves en la Alameda del Banco de Jerez, donde el protagonista fue su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, fue una arenga a los militantes a movilizarse ante los próximos comicios, que aún no tiene fecha.

El dirigente nacional denominó a este llamamiento la “Operación cuñado”. Y el motivo es que, según Espinosa de los Monteros, los militantes y simpatizantes de este partido deben empezar a moverse para convencer a amigos, a familiares y hasta “al cuñado que tenemos del PP”. En este contexto, presentó a su formación como la única capacitada para hacer “un verdadero cambio en España”.

Así, describió a Vox como la “moneda nueva que va a desplazar la falsa moneda popular-socialista” porque, para el portavoz en el Congreso, PP y PSOE realizan “las mismas políticas”. Lo ejemplificó en el debate sobre los Presupuestos que en estos días se está realizando tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento andaluz asegurando que “es imposible distinguir al PP del PSOE”.

Espinosa de los Monteros criticó, además, la futura Ley de Seguridad Ciudadana que "pondrá en jaque a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad". Y echó por tierra la nueva Ley Educativa, de la que afirmó que “suspendes y pasas de curso”, por lo que considera que pretende que “nuestros niños y jóvenes estén absolutamente atontados, dependientes y desarraigados.

Tampoco faltaron en su intervención las referencias habituales del discurso de Vox a la inmigración ilegal (volvió a utilizar el término “invasión” para aludir a lo ocurrido recientemente en la frontera de Ceuta señalando que supone “un peligro para nuestras mujeres y niños”) y a su oposición a las políticas de igualdad (“su interés está en los micromachismos, en hablar de niños, niñas y niñes”, dijo). Y volvió a mostrar su oposición a las restricciones decretadas para contener la pandemia del coronavirus señalando que estas “arruinaron” a muchos empresarios. “Nuestras empresas no necesitan ayudas, son reparaciones por el daño infringido en el último año y medio, compensaciones”, sentenció.

Antes que Espinosa de los Monteros, intervino el portavoz en el Parlamento, Manuel Gavira, quien centró su intervención en explicar los motivos por los que Vox se ha opuesto al presupuesto autonómico, incidiendo en que las cuentas presentadas por PP y Ciudadanos “serían el sueño de cualquier socialista”.

El dirigente de Vox estuvo realizó durante la jornada de este jueves una visita a El Puerto y a Jerez, donde mantuvo un encuentro con empresarios y colectivos locales.