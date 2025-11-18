Las mitocondrias y el equilibrio de lo opuesto, en Jerez

La Academia San Dionisio de Jerez albergará este martes, 18 de noviembre, a las 19,30 horas, el discurso de ingreso como académica de número en la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de Alejandra Guerra Castellano, doctora en Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad de Sevilla.

Titulado 'Mors et Vita: las mitocondrias y el equilibrio de los opuestos', aborda el papel esencial de las mitocondrias más allá de su función como productoras de energía. Estos orgánulos, herederos de un antiguo linaje simbiótico, constituyen un eje decisivo en la regulación de la vida y la muerte celular. Su participación en procesos como la producción de energía, apoptosis (muerte celular programada) o la respuesta al estrés oxidativo sitúa a las mitocondrias en el centro del equilibrio celular. Comprender este delicado balance permite explicar no solo la preservación de la salud, sino también el origen de múltiples enfermedades metabólicas, neurodegenerativas y del envejecimiento. El discurso explora cómo, a nivel celular, la vida y la muerte se entrelazan en un equilibrio dinámico que sostiene la existencia.

La doctora Guerra Castellano se licenció en Bioquímica en la Universidad de Sevilla en 2010 y posee un Máster Oficial de Genética Molecular y Biotecnología por la Universidad de Sevilla en 2011, además de haber obtenido el Premio Extraordinario de Doctorado en el Curso 2016-2017.

La contestación estará cargo del académico de número Juan Carlos Durán Alonso. La entrada será libre hasta completar el aforo.