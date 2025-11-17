Michael Thomas en Jerez: "Cualquier persona debería experimentar la música, aunque sea cantando en la ducha"

La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS), bajo la dirección de Michael Thomas, ofrecerá el sábado 22 de noviembre, a las 12.30 horas, un concierto a beneficio del Hogar San Juan, en las instalaciones de las Bodegas Williams & Humbert de Jerez. El programa lo conformarán la Sinfonía n.º 3 en Mi Bemol Mayor, op. 55, 'Eroica', de Ludwig van Beethoven y 'Vltava' (El Moldava), del ciclo sinfónico Má vlast (Mi patria), de Bedřich Smetana.

Michael Thomas es un referente internacional, considerado como uno de los más destacados artistas de su generación. Natural de Middlesbrough (Reino Unido, 1960), comenzó a tocar el violín a los nueve años y a los once se convirtió en el miembro más joven, hasta la fecha, de la National Youth Orchestra of Great Britain y fundó uno de los más prestigiosos grupos de música de cámara del mundo, el Cuarteto Brodsky, con el que interpretó conciertos por todo el mundo durante más de 25 años.

En el mundo del jazz ha trabajado con Ian Carr, Dave Brubeck y Evan Park, en el rock con Elvis Costello, Ofra Haza, Björk, Paul McCartney y Lou Reed, en el flamenco y más allá del flamenco con Raimundo Amador, Estrella Morente, Tomatito y Kiko Veneno, y en la música clásica con Yehudi Menuhin, Charles Rosen, Dimitri Ashkenazy, María Joao Pires y Anne Sophie von Otter, entre otros. Reside en Andalucía desde hace cuatro décadas.

Pregunta.¿Cómo empezó esta relación con la bodega jerezana y por qué este concierto? Es el tercer año ya.

Respuesta.Uno de los trompetas de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS) es hijo de una de las personas que trabajan en la bodega. Nos invitaron a probar el vino y nos encantó el sitio y pensábamos que podría ser un buen espacio para hacer un concierto. Y lo más increíble es que suena superbién, no parece que vaya a tener buena acústica, pero sí la tiene. Y la orquesta está encantada de estar allí. Tenemos un escenario preparado con las dimensiones idóneas y además ya tenemos un público bastante fiel que llena el recinto cada vez.

P.Una faceta además muy solidaria la de la Orquesta y la suya.

R.Exacto. Nos encanta. Ninguno de los miembros cobra por tocar en esos conciertos, en esa orquesta, están haciéndolo para ganar experiencia y muchos de ellos luego terminan tocando en orquestas profesionales o de solistas internacionales. Tenemos muchísimas ganas de hacer ese tipo de eventos, sobre todo, con un repertorio tan bonito.

P.Precisamente, háblenos del programa.

R.Pues mira, la última vez allí tocamos música más bien romántica, con Sibelius, Rimski-Kórsakov, Tchaikovsky, y queríamos cambiar un poco. Lo que realmente le toca a la orquesta ahora es un reto con la Sinfonía de Beethoven, y más reto imposible que la 'Eroica', la Tercera Sinfonía, que hace temblar a una orquesta profesional. Y para ellos es el siguiente peldaño, digamos, en su educación orquestal, musical.

P.¿Qué le diría al público para animarlo a que venga a este concierto?

R.Pues van a disfrutar de un sitio muy romántico para un concierto, un lugar emblemático de la ciudad. Además, con una orquesta que, aun siendo joven, sorprende a todo el mundo. Hemos tocado en el festival de Ronda y en el de Gibralfaro el verano pasado y la gente no lo podía creer. Porque están tocando y se ven niños tocando, y en algunos casos son muy pequeños. Y luego, cómo suena, que es casi milagroso, pero hacen un trabajo increíble. Y tenemos un equipo de exalumnos de la orquesta que trabajan con ellos como profesores y también profesionales, como puede ser por ejemplo Jacobo Díaz. Van a experimentar una orquesta que muchísimas orquestas profesionales, ya después de haber tocado tantos años, tocan con menos, digamos, ganas en el escenario que una orquesta joven. Van a ver la música realmente como la quería Beethoven, porque Beethoven decía que perdonaba todos los fallos del mundo, pero lo que no podía perdonar era no tocar con la pasión. Y una orquesta joven en general y la JOSS, en particular, toca con muchísima pasión.

P.Bueno, la que usted les transmite también.

R.Yo lo intento (risas). Es que siempre he pensado así. Cuando tocaba en el cuarteto de cuerda, pensaba más bien en comunicarme con el público. Es muy importante. Y muchísimos alumnos, estudiantes de música, no piensan en eso, siempre piensan en... después de una prueba dicen, 'ay, no me ha salido esta escala, no me ha salido esta nota aguda'; y yo les digo, 'pero has comunicado, has comunicado con la gente escuchándote'. Porque es mil veces más importante. Y yo estoy copiando a Beethoven, pero Beethoven lo entendía, todo el mundo en cuanto a los compositores, las compositoras, entienden eso, que es el intento de comunicarse con el público. Lo que se ve en una peña flamenca, que casi da igual que la persona que canta pierda la voz en medio de la actuación, casi es deseable, que entiende que es parte del atractivo, que lo que están intentando hacer es entrar en ese casi estado de trance, de duende, y comunicarse con sus oyentes.

P.Usted, la pasión por la música la tiene desde niño.

R. Sí, yo desde los 11 años estaba tocando, o incluso antes, en una orquesta de jóvenes, allí en mi pueblo, en el norte de Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia. Allí, tocar en la orquesta de tu pueblo era lo que fundamentalmente deseaban todos los estudiantes de música. Nadie pensaba en ser necesariamente un solista porque la experiencia de tocar en grupo, de música de cámara o una orquesta, era tan especial, y sigue siendo algo muy especial. Es como la diferencia entre un tenista y uno de un equipo de fútbol, por ejemplo, que la experiencia de jugar en equipo y estar solo son experiencias completamente distintas. Y tocar en una orquesta con otros, cantar en un coro con otros, es una experiencia vivida por todos tus compañeros. Y luego, después del concierto, después del ensayo, se puede comentar cómo te ha salido, cómo ha sido realmente la experiencia para todos, y eso es lo que se comparte entre ellos y es muy bueno.

P.¿Qué es la juventud para la música, y viceversa?

R.Pues dicen los científicos que solo, por ejemplo, cantar en la ducha cada mañana abre una parte del cerebro, que si no, no se abre. Cualquier persona debería experimentar la música, aunque sea, no sé, bailando en su cocina por la tarde, o eso, cantando en la ducha. Y para un niño, estudiar la música ayuda a todos sus estudios. En eso se equivocan algunos padres cuando dicen 'bueno, que sea un hobby, muy bien, pero ya que se acercan los exámenes importantes del cole, ya no va a continuar con el clarinete, o ya no va a continuar con el piano'. Y no, es al revés, es precisamente en ese momento cuando necesitan los instrumentos, necesitan cantar en su coro, barrio, etc. ¿Por qué? Porque abre, según los científicos, cosa que no soy yo, pero dicen que abre una parte del cerebro que funciona mejor para todos los estudios. Por ejemplo, la memoria que utilizamos para la música ayuda a memorizar todos los apuntes para los exámenes del cole.

P.Hay un dicho que dice: 'quien canta su mal espanta'.

R. ¡Ah, qué bueno! (risas). No lo conocía.

P.Bueno, usted es muy de Andalucía, desde hace muchas décadas, y muy del patrimonio musical andaluz.

R.Yo me siento musicalmente muy en casa aquí. La gente trabaja superduro en todo, no solo en la música. Tienen una manera superexigente de trabajar en la música clásica. Aquí tengo experiencia, sobre todo, con dos orquestas profesionales con las que trabajo todo el tiempo, que son la Orquesta Bética de Cámara, en Sevilla, y la Orquesta Ciudad de Almería, y para mí las dos orquestas trabajan como si fueran orquestas contratadas, ponen más del 100% en todos los ensayos, y es realmente sorprendente. Y aparte de eso, lo que escucho aquí siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado el agarre en las cuerdas de un violinista andaluz, que no necesariamente se escucha en un violinista alemán, por ejemplo, y es una manera que seguramente viene un poco de la raíz del flamenco. Y es precisamente lo que hace falta para tocar muchísimo repertorio de la música clásica. Sí, y no tengo casi nunca que decir a la plantilla de cuerda que toque con más fuerza, más bien lo contrario, tengo que intentar bajar la dinámica.

R.Pero lo que traigo de mi experiencia en Inglaterra, en la orquesta joven de allí, la Orquesta Joven Europea, por ejemplo, es eso de saber cómo tocar en grupo, cosa que hace 20 años en Andalucía era poco común, eso de saber cómo compaginar tu papel con el del vecino. Pero en Inglaterra eso es muy normal, y no solo eso, sino leer a primera vista. Por ejemplo, en mi orquesta joven del barrio, la primera parte del ensayo, de cada ensayo, era trabajar el repertorio para el siguiente concierto y, después del descanso, leer música nueva, música que nadie había tocado nunca, y esa es una prueba muy importante, e intento hacerlo con todas las orquestas con las que trabajo. Tener cada vez más experiencia en leer a primera vista, que les viene superbién cuando luego tocan en una orquesta profesional y no tienen, por ejemplo, tiempo de preparación.

P.Háblenos de su proyecto, 'New York in a Poet', que lanzó en 2024 y que nació hace veinte años como un encargo de Laura García Lorca.

R.Pues es un proyecto nuevo, pero también es un proyecto muy antiguo. Fue en 1993 cuando empecé a escribir música basada en 'Poeta en Nueva York', de Lorca, como quizás una secuela de 'Cartas a Julieta', que había escrito con Elvis Costello, con mis compañeros del Cuarteto Brodsky. De hecho, la tocamos en el Villamarta hace muchísimos años, con Elvis Costello, que es un gran músico. Y en esa época íbamos tocando mucho, componiendo mucho con Paul McCartney y con Björk. 'New York in a Poet' es un poco como una segunda parte de 'Cartas a Julieta', pero todo escrito por mí, y desde entonces no se ha hecho, salvo un concierto en Isabel la Católica, en Granada, porque fue una entrega para Laura García Lorca. Ella escuchó 'Cartas a Julieta' y me vino pidiendo una pieza nueva basada en la poesía de Lorca de 'Poeta en Nueva York'. Y este disco es el resultado, pero es un resultado muy tardío, porque como he dicho, se cantó, se tocó por primera vez en los 90, y ha salido hace poco el disco. Siempre estuvo en mi subconsciente hacer este disco, y lo hice.

R.Y desde entonces, incluso antes de hacer este proyecto, he comenzado en serio a hacer música de rock, porque esa música es como medio rock, medio clásica, y combina una orquesta de cuerda con piano y voz, pero voz no educada, digamos, voz de rock. Y en esa época estaba haciendo un proyecto con unos compañeros, como José Manuel Zapata, Juan Francisco Padilla, Rubén Rubio, en giras con todas las orquestas españolas, y en México también, con un proyecto que se llamaba 'From Bach to Radiohead', e íbamos tocando música de esos compositores, Bach, Vivaldi, Radiohead, Björk..., todo tipo de música de todos los tiempos. Y en México, alguien dijo, 'oye, ¿por qué no hacemos una banda de rock?'. Como medio en broma. Y decidimos que sí, y el resultado es 'House on Windsor' (H. O. W.), que es un grupo que ya ha hecho tres discos, y están a la venta, igual que mi 'New York in a Poet'. Y estoy muy inmerso en este proyecto. Y se llama 'House on Windsor' porque el estudio donde grabamos en Almería está en la calle Windsor.

P.Es un grupo más andaluz de lo que suena por el nombre.

R.Sí (ríe). Dicho eso, la actriz, amiga y cantante Belén López canta en el segundo disco conmigo. Pero, aparte de eso, todo está en inglés, aunque se escucha mucho en Andalucía, igual que 'New York in a Poet'.

P.¿Está feliz en todas sus facetas?

R.Sí. Digamos que nunca he estado tranquilo en ninguna casilla en la música, siempre me ha gustado experimentar con el jazz, el folk, clásica. Provengo de una familia para la que la música rock era igual de importante o más que la clásica. Soy el octavo de nueve hermanos y todos escuchaban en los 60 a Beatles, Jimmy Hendrix, Pink Floyd; y a la vez, Stravinski, Beethoven... Todo es música.

P.¿Tiene algún proyecto a la vista o algún artista que se le resista?

No (ríe). He trabajado con grandes artistas como Paul McCartney, Björk, Elvis Costello, Raimundo Amador... Con Raimundo tenía un proyecto... y cada vez que nos vemos hablamos de hacerlo. Es un proyecto de hacer música de Stéphane Grappelli y de Django Reinhardt de swing. Yo imitando a Grappelli y Raimundo a Django. Pero realmente no hay nada que yo no haya hecho. Disfruto de todos los géneros, incluso cosas que no son mi estilo y se pueden escuchar. Por ejemplo, mi mujer tiene gustos diferentes a los míos, pero yo escucho la suya y ella la música que me gusta a mí. Mis hijos todos tiene sus gustos y uno es muy friki del metal y cada vez que vamos juntos en el coche, pone esa música y poco a poco ya reconozco los grupos y a los cantantes. Es educarse en todo.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse o bien a través del teléfono 644 227 733, así como en Abrines Música y el Hogar San Juan. El aforo es limitado.