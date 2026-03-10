Mochila o kit de supervivencia de 72 horas: enseres, dispositivos y documentación imprescindibles para afrontar con calma una crisis
Todo lo que necesitas tener listo para afrontar con calma un posible apagón, catástrofe o crisis
"Hombre precavido vale por dos", reza el refrán español que destca la ventaja de actuar con cautela, planificación y previsión ante posibles situaciones adversas. Es por eso que, en las siguientes líneas se recuerda la petición que realizó la Unión Europea en 2025 a la ciudadanía de tener listo diferentes artículos con el fin de "poder subsistir durante al menos 72 horas sin necesidad de ayuda del exterior". De ahí que se le conozca como el kit de superviviencia 72 horas o mochila de superviviencia.
En cuanto a la comida, lo más apropiado sería hacer acopio de alimentos deshidratados, latas de conserva, chocolate, azúcar y en general, todo alimento con alto aporte tanto de calorías como de proteína, un mínimo de 1,5 litros de agua al día por persona y un camping gas.
También se debe contar con un botiquín de primeros auxilios con medicamentos analgésicos y antiinflamatorios, así como la medicación de pacientes crónicos en el caso de serlo. La documentación debe estar protegida por una bolsa impermeable.
En cuanto a la vestimenta, lo aconsejable es incluir ropa de abrigo e interior y no debe faltar algún pasatiempo como una baraja de cartas o juego de mesa con el que mantener la mente ocupada y hacer más livianas las horas.
Resulta ideal tener preparada una mochila con todo lo necesario anteriormente mencionado. entrena antes de necesitarla, camina con ella, ajústala, revisa y actualiza su contenido. Es recomendable que su peso no supere el 20% del peso de tu cuerpo.
Contar con la mochila de superviviencia prepara puede contribuye a afrontar desde la calma algunas situaciones como puede ser un apagón, catástrofe natural o conflicto.
Imprescindibles en el kit de superviviencia
- Documentos de identidad
- Linterna
- Mechero
- Navaja
- Dinero en efectivo
- Cargador de móvil
- Batería portátil
- Camping gas
- Radio a pilas
- Walkie-talkie
- Pilas
- Velas
- Ropa de abrigo
- Botiquín de primeros auxilios
- juego de mesa
- Agua
- Alimentos deshidratados
- Productos de higiene
