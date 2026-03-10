"El Mercadona más bonito de España" está en Jerez: lo acoge un impresionante casco de bodega del siglo XIX en el centro de la ciudad

La historia de Jerez queda reflejada en sus calles y edificios. La ciudad conserva un enorme legado y un patrimonio de siglos, el rastro del paso de culturas y del desarrollo de la sociedad. Además, se encuentran numerosos casos en los cuales las casas palacio jerezana de la nobleza y la burguesía se han adaptado a los nuevos tiempos albergando tiendas de ropa como lo fue en su día la tienda de Zara en calle Larga o, como lo es hoy, una famosa tienda de maquillaje y cosmética.

Hay otros muchos ejemplos como la sala de conciertos de la Guarida del Ángel ubicada en una casa palacio del siglo XVI, cuyos muros han acogido desde una antigua sinagoga, un convento o un orfanato, o Damajuana, sala de conciertos, de arte y bar de copas, cuyo establecimiento se halla enclavado en otra casa palacio del siglo XVI.

Fachada del Mercadona de Divina Pastora, en un casco de bodega. (Jerez).

En esta ocasión, se viene a resaltar la adaptación de un edificio con historia adaptado a la actualidad, pero no se trata de una casa palacio sino de un casco de bodega, en concreto, del casco de la antigua Bodega San Patricio, en la calle Divina Pastora. Se trata de un edificio emblemático e histórico en cuyo interior se encuentra un supermercado, considerado por muchos "el Mercadona más bonito de España". Dispone de una amplia zona de aparcamiento y zona de descanso con mesas y sillas donde tomar la comida preparada que se vende en el supermercado.

Interior de Bodegas San Patricio, en Divina Pastora (Jerez). / La Casa del Jerez

Este asombroso supermercado destaca por su estructura arquitectónica, ya que conserva el casco bodeguero. "Bodega San Patricio, actualmente Mercadona (Divina Pastora), tenía la 'crujía' más larga de Jerez; el edificio se conserva en perfecto estado", escribía La Casa del Jerez en una publicación realizada en 2017, junto a una imagen del interior de la bodega en blanco y negro cuando aún guardaba barricas en su interior.

En 2021, cerró unas semanas para realizar algunas reformas. Reabrió tras una inversión de 3,2 millones de euros, para adaptarla al Modelo de Tienda Eficiente, gracias a la cual redujo el consumo, ahorrando en torno al 40% respecto al funcionamiento hasta entonces.