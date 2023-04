"Nuestro modelo sanitario no está adaptado al mundo en el que vivimos"

- ¿Cómo están los ánimos a nivel personal en la junta y en la familia de Jesús Candel?

-Ha sido un palo muy gordo, aunque lo anunció desde el principio y todos sabíamos que no iba a salir bien. Jesús se volcó con su otro legado el de la unidad de atención a los pacientes oncológicos. Le pedimos que se centrara en su enfermedad y dejara esta lucha que inició en 2016 y con la que se convirtió en un líder del movimiento civil. Consiguió bastantes cosas, no lo suficiente ni necesario con el sistema sanitario que tenemos en Andalucía. Para la familia fue un golpe bastante fuerte y hasta ahora han mantenido la unidad. Nosotros mantenemos la asociación, con sus miles de socios y con las batallas judiciales, distintas acciones, investigaciones sobre contrataciones y solicitando al Gobierno andaluz documentación, como al anterior. Yo heredé la presidencia en funciones tras el fallecimiento de Jesús como vicepresidente hasta la nueva asamblea que se va a celebrar muy posiblemente en el mes de mayo, y ya veremos a ver qué ocurre.

- Candel sabía que le sustituiría. ¿Le dejó alguna directriz al respecto?

- No, desde su enfermedad comentábamos algunos temas, pero no mucho porque no queríamos que le afectara a su tratamiento. Casi todos los problemas los tratamos desde la junta directiva que sigue siendo la misma, sin Jesús.

- Aciertos y desaciertos de Justicia por la Sanidad.

Aciertos entiendo que muchos, por ejemplo movilizar a tantas personas en Andalucía donde creo que no ha existido ningún movimiento civil tan fuerte como este desde que se creó la comunidad autónoma. Sacar a la calle 80.000 personas es un hito y tenemos conocimiento de que en alguna universidad se ha estudiado en tesis doctorales cómo una persona con el carisma de Jesús Candel ha movilizado a tanta gente. Uno de los logros fue la derogación de la fusión hospitalaria en Granada, germen de todo el movimiento. Otro acierto es haber ido a la justicia a denunciar porque nos está mostrando cómo funciona el sistema judicial. También hacemos una labor pedagógica con los socios y los ciudadanos mostrando las barbaridades que se están haciendo en la justicia y que no solucionan los problemas de la sanidad, todos con un mismo origen. El problema que pretendemos mostrar es que no son más que síntomas de un sistema político que no permite que la sanidad pueda mejorar. Por mucho que tratemos esos síntomas la enfermedad no se cura, sigue. Jesús lo dejó escrito en su libro ‘Lucha por lo justo’, y seguimos mostrando esa realidad que muchos andaluces no ven.

- ¿Y desaciertos?

No veo ningún desacierto en la asociación, que yo sepa. Los socios no nos han referido ninguno. Sí es cierto que nos han pedido que salgamos ya a la calle, en la asamblea se hablará del tema.

- ¿Se sabe quién o quienes quieren optar a ser la nueva cara visible de la asociación?

No, de momento la propuesta que lleva la actual junta directiva es volver a presentarnos otra vez. Una vez en la asamblea se hablará de los cargos, pero la idea es mantener la misma junta directiva. No sé si otros socios llevarán otras propuestas, en función de eso se decidirá y, si sale otra, colaboraremos encantados.

- ¿Con qué dificultades se encuentra la asociación actualmente?

- Hubo algo que nos sorprendió un poco. Tras las elecciones de 2018 muchos socios pensaron que con el cambio de gobierno se iban a solucionar muchos problemas en la sanidad y se dieron de baja. No lo comprendimos porque un cambio de gobierno no implica que se vayan a solucionar los problemas conociendo cómo funciona el sistema político en España. Con la pandemia se olvidaron un poco de la asociación, estuvimos muy limitados, no pudimos hacer mucho, de hecho las asambleas de 2020 y 2021 las celebramos en 2022, la última que presidió Jesús.

- Por tanto, la dificultad es la baja de los socios.

- Sí, hemos tenido que hacer una reestructuración por la bajada de cuotas. La nuestra es una de las pocas asociaciones que no se nutren de fondos públicos. Queremos mantener nuestra independencia con respecto a cualquier gobierno, incluida la económica. Si bajan los socios, debemos disminuir los gastos y en ello hemos estado trabajando. De todas formas, hay suficientes socios para seguir con determinadas luchas. La asociación podrá hacer lo que quieran los socios en función de su ayuda, contribución y participación. La asociación estará limitada en sus acciones y en su eficacia. Depende de todos los socios.

- ¿Garantiza el no partidismo, la no adhesión de la asociación ni de usted mismo a ningún partido?

- Evidentemente. La asociación es completamente apartidista, no distinguimos colores a la hora de actuar, lo vamos a mantener mientras yo esté en la junta directiva. Es una condición: nadie de la junta directiva puede participar en un partido político, de hecho hubo personas que se dieron de baja de nuestra junta. Los socios pueden hacer lo que quieran particularmente, pero como asociación, jamás.

-La defensa de la sanidad continúa. Ya se asistió a un cambio político en la región. ¿Qué ha pasado con la sanidad desde entonces? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado?

- Sinceramente, no ha cambiado nada. Los problemas de la sanidad en Andalucía son estructurales, al igual que en toda España. Todos los servicios públicos están muy condicionados por el sistema político. Todos los problemas que surgen en la sanidad son manifestaciones con efectos de este sistema. El problema de la gestión del personal, del nepotismo, los nombramientos a dedo se daban con el PSOE, con PP y Cs y sigue pasando con el PP y no va a cambiar pues es inherente al sistema político porque no hay democracia. No puede haber democracia si hay fusión de los poderes legislativos y ejecutivos, si la justicia no es independiente, si los diputados no representan al pueblo. Los diputados sólo representan a los jefes de los partidos que los colocan como candidatos. El problema en la sanidad no se soluciona con llegar unos que lo hagan mejor que otros. Las contrataciones de personal, la compra de medicamentos, contratación de empresas, las privatizaciones y conciertos sanitarios, la falta de médicos, incluso... nuestro modelo sanitario no está adaptado al mundo en el que vivimos. La falta de médicos en atención primaria y ya en hospitales también, no ocurría antiguamente porque sobraban médicos y competían por conseguir los puestos de trabajo. Hoy los médicos se pueden permitir el lujo de escoger el puesto que más les convenga hasta el punto de rechazar un contrato de dos meses porque saben que obtienen mejores condiciones en otros sitios. Hay nuevos factores que han entrado en juego y que no se están teniendo en cuenta. Los políticos solucionan problemas cortoplacistas, aquello que necesitan para llegar al poder, no actúan a medio o largo plazo.

-¿Cómo valora la sanidad andaluza con respecto a la de otras comunidades autónomas como Madrid?

- Los problemas pueden ser los mismos que tenemos nosotros. En la comisión inter territorial que se celebra en el Ministerio de Sanidad todas plantean los mismos problemas: falta de personal, carga burocrática, problemas de funcionamiento, la digitalización. La digitalización es una herramienta, lo médicos tendrán que seguir haciendo su labor igual que todos los profesionales sanitarios y no sanitarios.

- ¿Qué opina sobre la huelga en atención primaria?

- No va a solucionar el problema. La huelga no es más que una forma de quejarse por parte de los médicos de atención primaria de los síntomas de la enfermedad. Ellos están sufriendo una parte del gran problema que es el sistema político. Todas esas quejas son los efectos que produce el sistema. Hay que mentalizarse de la necesidad de cambiar el sistema político, si no se van a eternizar. A muchas personas en España les cuesta entender el origen del problema porque no es fácil.

- ¿La pandemia ha dejado secuelas en el sistema sanitario andaluz?

- Ha tenido distintos efectos. Ha dejado desnuda a la sanidad en muchos temas puesto que se han agravado todos los problemas que se venían arrastrando. Por otro lado, ha ayudado a poner en marcha ciertos temas que los gestores políticos y directivos nunca se habían planteado o no habían ejecutado, como la digitalización. No es la solución a todos los problemas porque los médicos tienen que seguir viendo a los pacientes. A los ciudadanos les gustaría que se solucionara en un acto único, con eso me refiero a que vayas al centro sanitario y salgas con todo: las pruebas diagnósticas, el tratamientos e incluso con la fecha de la intervención.

- ¿Cuáles son las denuncias que más les hacen llegar los ciudadanos?

- Las enormes listas de espera para ser atendidos cuando solicitan cualquier cita.

- ¿Cree que a día de hoy es viable una sanidad cien por cien pública?

- Eso es imposible. Para eso el Estado tendría que obligar a toda la gente y a las empresas a no tener seguro privado, todos los trabajadores tendrían que estar en el régimen general. No veo ningún problema en que convivan la sanidad pública y la privada. Sí insisto mucho en que los sanitarios de la pública no pueden trabajar en la privada porque entonces da lugar a un problema que está pasando: la derivación de pacientes de la pública a la privada por intereses corporativos o incluso, profesionales de los propios sanitarios que están trabajando en la sanidad pública porque también están trabajando en la privada.

- A pesar de los conciertos las listas de espera son enormes. La solución tampoco parece ser esa.

- Claro que no. La sanidad privada también se está colapsando. No pueden atender toda la demanda que hay actualmente. La sanidad pública con su pésima gestión ha ido amontonando a muchísimos pacientes que están esperando que alguien los trate. Sería imposible privatizar la sanidad. En España ha entrado muchísima población inmigrante, la pirámide de edad va cambiando y cada vez hay más personas mayores, y menos niños... Hay una serie de problemas que no se están teniendo en cuenta en el modelo sanitario. Por desgracia, ningún partido dará solución a esto. Los ciudadanos nos tenemos que poner de acuerdo y no votar a nadie y provocar el cambio de sistema político, entonces los españoles tendremos la sanidad que nos merecemos. La mayoría de las personas no lo ven y en eso estamos, explicándoselo. Soy consciente, y es una opinión muy personal, de que no se van a solucionar los problemas de la sanidad, ni de la justicia, ni de la educación, ni de ningún servicio.

- ¿Quiénes ganan con esta gestión?

- Los partidos, siempre. Los partidos trabajan para su beneficio, no para el de los ciudadanos.

- ¿Los partidos o los gobiernos?

- Los partidos que llegan al poder y los que no, también. No podemos olvidar que los que no están en el Gobierno sí están en los parlamentos o en el Congreso y ahí también obtienen sus beneficios.

- ¿La sociedad española está avocada a la privatización de la sanidad?

- No creo que los partidos apuesten por la privatización porque sería quitarles el manejo de fondos públicos. Necesitan el máximo dinero de fondos públicos, de eso se nutren los partidos. A veces hablo de la 'cartelización' de los partidos políticos que tienden a usar el poder para nutrirse de fondos, subvenciones, etcétera. Eso está estudiado por muchos politólogos, entre ellos Peter Mair. Es un sistema de financiación de partidos y usan el poder para eso. La lucha contra la corrupción es el gran problema que tenemos. La corrupción es del sistema, no de personas. El sistema debería evitar las corrupciones morales de personas.

- La relación de Jesús Candel y de la asociación con los medios generalistas era irregular, abrupta, un poco difícil. ¿Ha cambiado o va a cambiar?

- Jesús siempre colaboraba cuando los medios se acercaban, de hecho ha colaborado en muchos programas. Eso nunca dejó de pasar. Es verdad que a raíz de la pandemia y de su enfermedad no atendía igual a los medios. La relación de la asociación con los medios va a ser la normal. Nosotros tenemos nuestro propio medio de comunicación, nuestro periodista va a todas las ruedas de prensa y consejos de Gobierno andaluz. No tenemos ningún inconveniente, si vienen otros medios a preguntarnos. La relación va a ser la misma, no tenemos por qué estar peleados con los medios. Mi opinión particular es que los grandes medios de comunicación no están realizando su labor de control a los gobiernos, tienen demasiada dependencia económica de los gobiernos a través de distintas fuentes de financiación como la publicidad institucional u otras. Creo que deberían recordar que los medios de comunicación tenían que controlar a los gobernantes y ayudar a los gobernados. La batalla eficaz es con la causa no con los efectos, si no vamos al origen de los problemas, no vamos a solucionarlos.