Mónica Naranjo ofrecerá un concierto en Jerez este verano

Una de las voces más singulares y poderosas del universo musical. Mónica Naranjo se incorpora al cartel de Tío Pepe Festival 2026 con Greatest Hits Concerts, un espectáculo que la noche del 8 de agosto celebrará tres décadas de carrera, caracterizada por una conexión única con el público. Con esta nueva incorporación -y bajo el sello de Veranea en la Bodega- Tío Pepe Festival expande su programación con propuestas que transitan entre la música, la creación artística y la experiencia cultural y gastronómica, siempre en el marco singular de la Bodega Las Copas, en la que tradición y contemporaneidad se entrelazan. Las entradas pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.

El proyecto con el que la polifacética artista subirá al escenario en la noche de verano jerezana, recorre los grandes hitos de su discografía, con banda, coristas y bailarines, un potente diseño de luces, un vestuario creado específicamente para la gira y un ritmo escénico vibrante. El público revivirá en el majestuoso show himnos como Desátame, Sobreviviré, Europa o Pantera en libertad, junto a su último single -Por un like- y otras sorpresas. Tras el rotundo éxito de Greatest Hits Tour en 2025, celebrado por público y crítica, Mónica Naranjo regresa así en 2026 con un nuevo bloque de conciertos muy especial, ofreciendo en esta ocasión una experiencia más cercana sin renunciar a la esencia, la intensidad y la fuerza que la definen.

Aunque se define a sí misma como una intérprete lírica procedente de una formación clásica, en la discografía de Mónica Naranjo figuran estilos tan diversos como el pop, la ópera, el rock alternativo o el dance electrónico. Su férrea disciplina vocal y su madurez escénica le ha llevado a convertirse en un icono, llevando muchas de sus apariciones musicales a formar parte de la historia de la televisión en España y México. Sus duetos -con nombres tan importantes como Luciano Pavarotti, Mina, Rocío Jurado, Raphael, Gloria Trevi o Enrique Bunbury- o sus tours -desde los más sinfónicos, pasando por los más desnudos, solamente a piano y voz, hasta los más alternativos en clave pop y rock- no han pasado desapercibidos, ya no sólo para sus fans, sino también para el público general que disfruta cada vez que este animal escénico pisa el escenario. A lo largo de su sólida carrera artística, se le asignan ventas por encima de los diez millones de discos en todo el mundo, logrando hacerse con importantes reconocimientos como Discos de Oro, Discos de Platino y Discos de Diamante. Destacan además sus tres World Music Awards, lo que la convierte en la cantante española femenina con más premios en esta categoría.

Compositora del noventa por ciento de su repertorio, su labor fue galardonada con el Premio Internacional a la Composición y Producción por su disco de ópera-rock Lubna, otorgado por la gran Montserrat Caballé, figura fundamental de la historia de la lírica internacional.

Con nombres aún por anunciar, la programación de Tío Pepe Festival reúne a distintos estilos y generaciones musicales a lo largo de los meses de julio y agosto. Entre los artistas ya confirmados, Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única; Elvis Crespo (9 de julio), uno de los grandes nombres de la música latina; Deep Purple (10 de julio), la mítica banda británica de hard rock; Pastora Soler (11 de julio), con su fuerza artística arrolladora; Sergio Dalma (18 de julio) y su regreso al universo Via Dalma; el G-5 y la rumba contemporánea de Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón (19 de julio); el íntimo encuentro con Antoñito Molina (25 de julio); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio), bajo el título Noches de Rock&Roll; Beret (1 de agosto) con Lo bello y lo roto, uno de los trabajos más íntimos y honestos de su carrera; Luz Casal (2 de agosto), de vuelta a los escenarios con Me voy a permitir; el 30 aniversario de M-Clan (4 de agosto); el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto); Loquillo (7 de agosto) y su directo cargado de actitud, poesía urbana y grandes himnos roqueros; la noche de lírica española del 9 de agosto con Ismael Jordi, Sabina Puértolas y el maestro Óliver Díaz, y Valeria Castro (10 de agosto), una de las voces más auténticas y necesarias de la música en español actual.

El ciclo Solera y Compás se abrirá, por su parte, a las miradas de María Terremoto (12 de julio), Israel Fernández (26 de julio) y José Mercé (11 de agosto). Con una parte del cartel aún por desvelar, estas fechas se completan además con los dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio). En paralelo, la oferta gastronómica será uno de los grandes pilares de esta nueva edición, apoyando además a la ciudad que este año ostenta la capitalidad gastronómica de España.