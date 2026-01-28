Así es ‘El Poderío’, el nuevo spot de Tío Pepe Festival 2026

Una metáfora visual que habla del vínculo entre raíces y modernidad. La bodega jerezana Tío Pepe han hecho público este miércoles El Poderío, el nuevo spot que pondrá imagen a la esperada edición de Tío Pepe Festival 2026, que se celebrará a partir del próximo 4 de julio en la Bodega Las Copas, en el marco de la iniciativa cultural y gastronómica Veranea en la Bodega. El festival, con parte del cartel aún por desvelar, convocará las propuestas artísticas de Deep Purple, Raphael, Elvis Crespo, Luz Casal, Israel Fernandez, Jose Merce, Beret o Antonito Molina. La campaña audiovisual pone el foco en uno de los conceptos más representativos de la marca y de la identidad andaluza: el poderío como actitud y forma de entender la vida, una manera de estar en el mundo que expresa con orgullo y naturalidad el estilo de vida Tío Pepe.

La pieza toma como punto de partida el inconfundible traje de las chicas Tío Pepe, imagen asociada a la marca fundada en el siglo XIX y cuyo origen se remonta a 1935, cuando el publicista Luis Perez Solero decidió vestir la botella de Tío Pepe con chaquetilla, sombrero de ala ancha y guitarra española. Convertido nueve décadas después en parte del imaginario cultural español, este icono se reinterpreta en El Poderío desde una mirada contemporánea, reforzando su vínculo con el territorio, la cultura y la capacidad de la marca para evolucionar sin perder la esencia de su legado: una herencia viva en diálogo constante con el presente y el futuro que habla de fuerza, carácter, seguridad, valentía, elegancia… y alegría de vivir.

El cartel de Tío Pepe Festival, aún por completar, reúne un programa ecléctico que recorre distintos estilos y generaciones musicales a lo largo de los meses de julio y agosto. Entre los artistas ya confirmados, Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única; Elvis Crespo (9 de julio), uno de los grandes nombres de la música latina; Deep Purple (10 de julio), la mítica banda británica de hard rock; Pastora Soler (11 de julio), con su fuerza artística arrolladora; Sergio Dalma (18 de julio) y su regreso al universo Via Dalma; el G-5 y la rumba contemporánea de Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón (19 de julio); el íntimo encuentro con Antoñito Molina (25 de julio); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio), bajo el título Noches de Rock&Roll; Beret (1 de agosto) con Lo bello y lo roto, uno de los trabajos más íntimos y honestos de su carrera; Luz Casal (2 de agosto), de vuelta a los escenarios con Me voy a permitir; el 30 aniversario de M-Clan (4 de agosto); el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto); Loquillo (7 de agosto) y su directo cargado de actitud, poesía urbana y grandes himnos roqueros; la noche de lírica española del 9 de agosto con Ismael Jordi, Sabina Puértolas y el maestro Óliver Díaz, y Valeria Castro (10 de agosto), una de las voces más auténticas y necesarias de la música en español actual.

El ciclo Solera y Compás se abrirá, por su parte, a las miradas de María Terremoto (12 de julio), Israel Fernández (26 de julio) y José Mercé (11 de agosto). Con una parte del cartel aún por desvelar, estas fechas se completan además con los dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio). En paralelo, la oferta gastronómica será uno de los grandes pilares de esta nueva edición, apoyando además a la ciudad que este año ostenta la capitalidad gastronómica de España.

Las entradas para todos los espectáculos anunciados pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.