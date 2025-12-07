El 'efecto péndulo' de la moratoria de las viviendas turísticas en Jerez

En cuestión de días, o semanas —tan pronto se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)—, entrará en vigor la modificación de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que establece las condiciones que deben tener las viviendas de uso turístico en Jerez tras aprobarla la corporación municipal en un pleno celebrado el pasado 28 de noviembre. La publicación conllevará, además, el fin de la moratoria de las autorizaciones municipales a este tipo de establecimientos.

Esta suspensión cautelar, de la que estaban exentas tanto los inmuebles que habían tramitado sus permisos con anterioridad o los que ya cumplían con los nuevos requisitos, ralentizó el incremento de viviendas turísticas que está teniendo la ciudad desde hace varios años. Esto no ha sido óbice para que en este 2025, el número de inmuebles inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, una base de datos gestionada por la administración autonómica donde deben estar todos los establecimientos destinados al alojamiento, no solo ha superado ya los registros de todo el año, sino que es el mayor aumento en la historia.

A día de hoy, según los últimos datos publicados por la Consejería de Turismo hasta el pasado viernes, en Jerez hay contabilizadas 1.499 viviendas de uso turístico, que ofrecen unas 3.300 habitaciones para 7.514 plazas. En lo que va de año se han inscrito ya 277, la cifra más alta en un solo ejercicio. De este modo, la ciudad concatena su cuarto año consecutivo de subida de este tipo de alojamiento pues en 2022 formalizaron su inicio de actividad 154 inmuebles, en 2023, 224; y 265 en 2024.

Ahora bien, en este 2025 se ha procedido a tramitar una regulación normativa de este tipo de alojamiento dado el vacío legal que existía. Así, a principios de año se realizó la consulta pública sobre la modificación del PGOU, que acabó aprobándose de manera inicial a finales de junio. Semanas más tarde entró en vigor la moratoria y a finales del pasado mes se aprobó de manera definitiva.

Sin embargo, los registros oficiales muestran un 'efecto péndulo' a lo largo de este año. Así, en los meses previos al inicio de la suspensión temporal de licencias se alcanzó una cifra récord de inscripciones. Teniendo en cuenta las fechas de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, desde enero y hasta el 7 de julio, momento en que se publicó la suspensión cautelar, se inscribieron casi 220 viviendas de uso turístico. Jamás antes se había alcanzado esta cifra en la primera mitad del año —en el mismo periodo de 2024 se contabilizaron 132 y un año antes, 114—. Este fenómeno se produjo con especial énfasis en el primer trimestre donde se dieron de alta 130 inmuebles.

Mientras tanto, tras la entrada en vigor de la moratoria, se ha reducido el número de inscripciones en comparación con los años precedentes. A tenor de los datos oficiales, desde principios de julio hasta ahora 68 viviendas de uso turístico han declarado el inicio de su actividad, algo más de la mitad que las que lo hicieron en el mismo periodo de 2024. De hecho, es el registro más bajo desde 2022, donde se contabilizaron 67 altas.

La elevada concentración en el centro histórico

Como ocurre en otras ciudades, en el centro histórico hay cada vez más viviendas turísticas, con crecimientos porcentuales que rondan el 30% cada año. La zona de intramuros continúa concentrando el mayor número de inmuebles de este tipo de alojamientos —uno de cada tres está enclavado en esta zona—.

No obstante, en la zona de extramuros así como las barriadas de su entorno también han tenido en este año un aumento de entre un 15 y un 19% de las altas en el Registro de Turismo de Andalucía. Así, en el perímetro conformado por el entorno de la plaza de las Angustias, el barrio de San Pedro, la zona de Puerta Sevilla y Divina Pastora y los alrededores del Parque Williams (la zona de Jerez que forma parte del código postal 11402) hay contabilizadas 288 viviendas turísticas, 51 más que hace un año.

Mientras la parte de Jerez integrada en el código postal 11401 —engloba a Torresoto, Cerrofuerte, Madre de Dios, Estancia Barrera, Vallesequillo y Pío XII— cuenta con 234 pisos turísticos, casi 50 más que en 2024.

La sexta de la provincia

Teniendo en cuenta los datos del Registro de Turismo de Andalucía, Jerez es la sexta ciudad de la provincia con más viviendas turísticas. Así, le superan localidades costeras como Conil (más de 2.860 inmuebles), Tarifa (2.851), Chiclana (2.477), Cádiz (2.398) y El Puerto (1.868).

Ahora bien, en lo que va de año, es la tercera que más ha crecido en este tipo de alojamientos, solo superados por Conil y Chiclana, que han superado ya las 300 dadas de alta.