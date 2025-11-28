Nueva regulación para las viviendas turísticas en Jerez

Tan pronto se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), entrará en vigor la nueva regulación de viviendas turísticas en Jerez. Este viernes se ha aprobado de manera definitiva en el pleno la modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) para el control de este tipo de alojamiento que está teniendo un importante auge en los últimos años. La propuesta contó con el respaldo de todos los grupos que integran la corporación municipal.

Así, entre las medidas establecidas, se contempla que este tipo de actividad de hospedaje solo se pueda desarrollar en las plantas bajas de los edificios plurifamiliares y que deberá tramitarse el cambio de uso antes de poder ejercer la actividad —el paso de uso residencial a hospedaje—. No obstante, estos deberán solicitar la pertinente autorización a la Consejería de Turismo para su inscripción en el registro de establecimientos de hospedaje de la comunidad autónoma.

También se modificará la implantación de los apartamentos turísticos diferenciándose las condiciones entre los que ocupen un edificio completo o parte de un inmueble. Si solo se destina en parte, y siempre y cuando sea un edificio residencial, se aplicará también la limitación de que estas unidades de alojamiento se ubiquen en la planta baja, además del deber de contar con un mínimo de tres unidades. Ahora bien, estas deberán contar con un acceso independiente al del resto del inmueble para evitar el uso compartido de las zonas comunes.

Ahora el siguiente paso será la redacción de una ordenanza con la que se podrá delimitar la implantación de este tipo de hospedaje por zonas con el objetivo de evitar que la mayoría se concentren en determinados enclaves de la ciudad.

En el pleno, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, reconoció que el fenómeno de las viviendas turísticas ha generado "situaciones no deseadas" por la falta de regulación que había hasta ahora. "Esta regulación es absolutamente necesaria y eso es precisamente lo que hace este gobierno aprobando la modificación del PGOU, que ha sido el resultado de un proceso muy transparente en el que las decisiones se han tomado a nivel técnico y social, contando con la participación de los grupos políticos a través del Consejo Social de la Ciudad”, indicó.

Por otro lado, el pleno aprobó el proyecto de actuación solicitado por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales SA para implantar en sus instalaciones del Paraje de Bolaños nuevas actividades destinadas a mejorar la gestión de residuos orgánicos y plásticos. Este expediente se sometió al correspondiente periodo de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones. La propuesta contó con los votos favorables de PP y Vox, y en contra de PSOE y La Confluencia.