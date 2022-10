"La motivación y la magia son las claves para que el flamenco conquiste el corazón de los niños"

Estudió Ciencias Políticas y Dramaturgia y Filología Hispánica. De pequeña su ambición era cambiar las cosas desde el ámbito de la política. Eso cuando aún no había tenido contacto alguno con el flamenco porque, como ella misma afirma, no se ama lo que no se conoce. Durante una estancia en Andalucía en el año 2000, concretamente en las cuevas de Granada, en el Sacromonte, surgió el flechazo. "Me enamoré en el segundo que lo vi".

Entonces, Kirstine Hastrup (Dinamarca, 1980), que creció en Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, continuó con la intención de cambiar el mundo, pero lo haría a través de la cultura y el flamenco.

Esta 'vikinga', como Hastrup denomina con cariño a sus vecinos daneses, es promotora de diferentes proyectos y actividades culturales. Llegó a Jerez al enterarse de que era la ciudad donde se vivía "más intensamente" lo jondo. Pero fue el cante espontáneo de Manuel 'Salmonete' por las calles jerezanas lo que la hechizó e impulsó a poner en marcha uno de los proyectos más apasionantes de su vida: el Festival de Flamenco Juventud e Infancia 'Kriatura'.

Con esta iniciativa da a conocer a las juventudes y a los más peques el flamenco en Europa, especialmente en su Dinamarca natal. De esta manera, contribuye a entablar lazos entre ellos a pesar de las fronteras, algo vital en el contexto actual que vive el viejo continente.

'Kriatura' nació tras asistir al Festival de Jerez. Con sorna comenta que su madre, profesora de español en su país natal, no le había hecho referencia a este arte, aunque a día de hoy la acompaña en esta aventura. Todo lo que sabe de flamenco lo ha aprendido en las calles. Destaca su experiencia en las 3.000 viviendas. "Esta es una manera de formarse muy acorde con la escuela de la vida muy en tendencia en mi país".

Allí, organiza y es socia de muchos proyectos. "En tiempos del Coronavirus trabajaba con caballos, por ejemplo". 'Kriatura', le entusiasma especialmente y lo hace de forma voluntaria, sobre todo por el matiz social que conlleva.

A punto de desarrollar la cuarta edición de su ambicioso proyecto 'Kriatura', se enorgullece de la evolución. "Ese arte tenía que conectar con el mundo entero y llegar a los niños de todo el mundo. Empecé conociendo a personas y yendo a las peñas, a las escuelas. Cada vez tenía más colaboraciones".

Ahora, gracias al vínculo con la Fundación Alalá de Sevilla se potencia aún más el lado social. "Para mí es fundamental en este proyecto usarlo como algo que mejora a la sociedad que crea mejores condiciones a los niños. Si los niños y los jóvenes pasan una buena infancia, ya tenemos el futuro solucionado. Por eso creo que hay que invertir mucho más en los jóvenes", asevera.

Cada vez que vive el Festival, con los niños y las experiencias supera sus expectativas. Igual le sucede cuando vienen familias danesas que no saben qué les esperan. "Lo viven alucinados. Son experiencias difíciles de vivir hoy en día. Eso también es repensar el turismo porque para mí hay muchas personas que viajan en esta parte del mundo en la que tienen muchos recursos. , pero tal y como está el planeta hoy en día hay que pensar cómo nos movemos. Hay que hacerlo con sentido, conectarnos, apoyar las culturas, hacer amistades... No podemos solo viajar sin conectarnos".

Afirma que encuentra obstáculos a la hora de organizar 'Kriatura', "las dificultades forman parte de crear, como la vida misma. Una de ellas es que yo vivo en Dinamarca y que este proyecto lo hago de forma voluntaria. Ojalá algún día el festival pueda tener su propia oficina con empleados de Jerez don de los hay con mucha capacidad de hacer eso y entonces se puede revolucionar el festival".

"La motivación y la magia son las claves para que el flamenco conquiste el corazón de los niños", asegura. Y eso lo logra con actividades lúdicas, pasacalles, experiencias divertidas que comparten entre todos y todas.

"Cuando hacemos proyectos aquí transmites las raíces, el alma... Se valora mucho aquí, pero es verdad que si lo vives desde fuera y no tienes una cultura parecida se valora mucho más".

Esta 'flamenco activista' se considera "muy pacifista". Tanto es así que aunó al grupo que cantaba por los derechos civiles junto a Martin Luther King. No obstante, es consciente de que se requiere mucho conocimiento para serlo. "Ahora estamos en guerra, hay una guerra y comprendo que ya hay que defenderse, pero antes hay que hacer algo. Por eso hay que invertir en la infancia", concluye.

Este esfuerzo y su dedicación convirtieron a Kirstine Hastrup, en la cuarta Embajadora del Flamenco de Jerez en marzo de 2020, "por el trabajo que realiza en pos del flamenco como eje del desarrollo de la sociedad". La danesa trabaja por lograr la Capitalidad Europea de la Cultura y se ha ofrecido a trabajar junto al Ayuntamiento con ese objetivo para el año 2031.

Además, Hastrup ha creado otro de los grandes proyectos de la Capital de la Cultura de Dinamarca, 'El mundo a tus pies'. De esta forma, también ha introducido el flamenco en la Capital Europea de la Cultura en Dinamarca.