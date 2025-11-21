Motorsur 2025 abre sus puertas “con el mayor número de vehículos y marcas de su historia”

El momento de comprar un coche superventa al mejor precio posible es ahora, durante este fin de semana en IFECA Jerez. Con ese claro mensaje abría sus puertas Motorsur 2025. El Salón de la Movilidad del Sur Peninsular funciona a pleno rendimiento y con las mejores promociones del año para quienes buscan una gran oportunidad. La apertura de puertas y el acto de inauguración tenían lugar este viernes y el público podrá acceder al recinto durante la jornada del sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

La puesta en marcha del evento contó con la presencia de Carlos Landín y Juan Ángel Duarte, como organizadores de Motorsur; así como José Ignacio Martínez, teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa y Transformación Digital. Durante la apertura, Carlos Landín destacó que esta décima edición es “la que más vehículos y marcas reúne en la historia de Motorsur”. En su intervención, afirmó que “más de 50 marcas y más de 1.000 vehículos en oferta hacen de este salón la mejor ocasión del año para quien esté pensando en comprar un coche”. Señaló además que las firmas participantes “han realizado un importante esfuerzo logístico para concentrar semejante volumen de unidades en el recinto” y subrayó que “todas vienen acompañadas de ofertas muy competitivas que solo estarán disponibles este fin de semana”.

Landín también quiso poner en valor el atractivo del catálogo expuesto, asegurando que “no solo se darán cita quienes quieran comprar un coche, sino también los aficionados al motor, que podrán descubrir vehículos sorprendentes, marcas emergentes y propuestas nuevas que están entrando con fuerza en el mercado”. Remarcó que Motorsur ofrecerá una amplia variedad de eléctricos, híbridos, gasolina y diésel, así como asesoramiento profesional para ayudar a cada visitante a encontrar el modelo que mejor se adapte a su uso y necesidades.

El Ayuntamiento subraya la importancia de Motorsur para la ciudad

Por su parte, José Ignacio Martínez trasladó en su intervención que para el Ayuntamiento de Jerez es “una alegría inmensa” celebrar un año más esta feria, destacando que el evento “aporta riqueza, dinamismo y posicionamiento a la ciudad y a toda la provincia”. Agradeció especialmente el trabajo de los organizadores y afirmó que “quienes emprenden, crean e impulsan proyectos de este nivel siempre van a contar con el apoyo municipal”.

El teniente de alcaldesa declaró también que el Salón de la Movilidad del Sur Peninsular es “una feria espectacular”, no solo por su volumen de marcas y vehículos, sino por la presencia de servicios complementarios como financiación, renting, tasación y compraventa del vehículo propio. Martínez subrayó que esta combinación de factores convierte al salón en una propuesta “muy atractiva y completa” para cualquier persona interesada en el mundo del motor. Igualmente, quiso agradecer la colaboración de la Diputación de Cádiz por la cesión del espacio, destacando que este tipo de cooperación entre instituciones es clave para que Jerez siga creciendo.

Reconocimiento a Jesús Ruiz por su contribución al salón

Antes incluso del pistoletazo de salida, la organización de Motorsur quiso rendir homenaje a Jesús Ruiz, hasta ahora director general del Grupo Solera —responsable de marcas como Audi, Volkswagen, Skoda o Ford en la provincia de Cádiz—, quien se jubila este año tras una trayectoria clave para el impulso y crecimiento del salón. Durante el acto, Ruiz recibió una placa conmemorativa en agradecimiento a su implicación y expresó su agradecimiento por recibir “esta inmerecida placa; yo solo puse la ilusión de llevar a cabo una feria en la que Carlos y Juan nos animaron a exponer nuestra gama de vehículos para que la gente pudiera disfrutarla”. Señaló que guarda este reconocimiento “como un recuerdo muy especial” y que estos diez años han pasado “muy rápido”, deseando que este homenaje sirva para que los visitantes disfruten tanto del evento como del propio automóvil, “auténtico protagonista en Jerez durante estos tres días”.

Más de 50 marcas y 1.000 vehículos en oferta

Motorsur 2025 reúne a firmas de primer nivel como Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Audi, BAIC, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, DS, Ebro, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jaguar, Jeep, KGM, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Omoda, Panama Van, Peugeot, Renault, SEAT, Škoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen o Volvo, entre muchas otras.

Solo el stock de vehículo de ocasión y kilómetro cero supera las 1.000 unidades en rotación, con alrededor de 600 expuestas simultáneamente en IFECA, a lo que se suma todo el catálogo de vehículo nuevo de cada concesionario.

A lo largo de los tres días, Motorsur servirá de escenario para una amplia batería de presentaciones oficiales. Entre las novedades más esperadas se encuentran el nuevo Citroën C5 Aircross, el Opel Frontera, así como los EBRO S800 PHEV y S700 PHEV, híbridos enchufables capaces de superar los 1.200 kilómetros de autonomía y con etiqueta CERO. También llegarán al salón el Tesla Y Performance, las propuestas de Silence tanto en moto como en automóvil, el Omoda 5 HEV, el Jaecoo 5 y los modelos camperizados de Panama Van, descritos por la marca como “una autocaravana dentro de un turismo” por su flexibilidad y facilidad de conducción. A esta lista se suman otros lanzamientos como el Renault R4, el Dacia Bigster, el Fiat Grande Panda, el BAIC X55, los Livan X3 Pro y X6 Pro, el Toyota Corolla Cross, el Kia EV4, el nuevo Mitsubishi Outlander, los KGM Torres —en versiones eléctrica e híbrida—, el Subaru Forester y la pick-up Maxus T60 diésel.

Además de descubrir y probar vehículos, los visitantes podrán realizar todos los trámites directamente en el recinto: financiación con las propias marcas o con Sofinco, tasación del vehículo actual y posibilidad de dejarlo como parte del pago para llevarse uno nuevo al instante.

Trofeo Aniversario

En el marco de Motorsur 2025, el Real Automóvil Club de Jerez aprovechó la presencia de medios y la cortesía de Automociona y Expoalia para presentar oficialmente el Trofeo Aniversario Circuito de Jerez, una iniciativa solidaria cuyos beneficios irán destinados a la Asociación de los Reyes Magos de Jerez 2026. Ildefonso Sánchez, representante del club y miembro del Consejo Local del Motor, explicó que “hemos querido hacer aquí la presentación del Trofeo Aniversario como campaña benéfica, acompañada de una amplia programación de actividades para todos los públicos”. Detalló que este evento incluirá pruebas de slalom —entre ellas la final del Campeonato de Andalucía—, un rally show por los viales del circuito, un trofeo social y diversas tandas abiertas, en las que cualquier persona podrá rodar con su coche particular a un precio accesible. También destacó la presencia de una exhibición de drifting en el aparcamiento exterior y la celebración de tandas VIP previstas para la tarde del sábado.

Sánchez subrayó además que el Circuito de Jerez-Ángel Nieto organizará un sábado por la mañana una jornada de puertas abiertas, de 9:00 a 14:00 horas, en la que cualquier aficionado podrá acceder a pista en bicicleta, moto o incluso a pie por una tarifa simbólica de 2, 3 o 4 euros. “La idea es recaudar fondos para la Asociación de los Reyes Magos; el año pasado logramos 34.000 euros y este año intentamos superarnos”, señaló.

Horario y entradas

Viernes y sábado: 11:00 – 20:00 h. Domingo: 11:00 – 18:00 h. Precio: 3 euros. Entradas disponibles en taquilla y en taquillamotor.com