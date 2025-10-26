Mototerapia llena de pilotos y aficionados solidarios con AMMA el karting del Circuito de Jerez-Ángel Nieto

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha asistido a la V edición de Mototerapia 2025 para ver el desarrollo de los eventos solidarios de la Rodada Solidaria y la Ruta Mototurística en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Las dos actividades cuentan con el apoyo en la organización del Consejo Local del Motor y su recaudación se destinará en esta edición a la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez (AMMA).

El responsable municipal ha estado acompañado de José Hermosín, vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor; María José López, presidenta de AMMA, y de Cayetano Gómez, director gerente del Circuito Jerez-Ángel Nieto.

Un instante de la celebración de la V edición de Mototerapia 2025.

Tomás Sampalo ha expresado el agradecimiento del Ayuntamiento a los organizadores, a la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, al Club Sugar Racing (organizador de la Rodada), a la Escuela de Motociclismo y Motociclismo Adaptado de Jerez con sus padres y colaboradores, al Motoclub Sin Gasolina (organizador) de la Ruta Mototurística, al público presente, a los patrocinadores “y a todos los que han ayudado a la celebración de Mototerapia”, ha subrayado.

"El Ayuntamiento está aquí presente, a través del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, ofreciendo las instalaciones de kárting y toda la logística necesaria para que Mototerapia siga siendo todo un éxito. Este año, a pesar de las condiciones climatológicas en Andalucía que han impedido que algunos pilotos hayan venido desde otras provincias como Sevilla, Jaén o Málaga, se está viviendo un gran ambiente en el trazado jerezano con una asistencia similar a la edición de 2024".

El delegado ha insistido en poner en valor los objetivos de Mototerapia. “Todos conocemos los valores que atesora una Asociación como AMMA y el increíble trabajo que realizan con mujeres que necesitan todo nuestro apoyo, ayudándolas en muchas facetas de su recuperación, a nivel laboral, de vivienda o emocional, con un vínculo personal con las mujeres que viven una situación tan difícil. En el mes rosa, ponemos el colofón con esta magnífica iniciativa que es Mototerapia".

José Hermosín ha puesto el énfasis en que "estamos viviendo una jornada muy positiva con un gran ambiente, a pesar de que la lluvia ha impedido que pilotos de otras provincias se hayan podido desplazar".

El vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor ha afirmado que toda la recaudación de las inscripciones y el servicio de hostelería irá Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez (AMMA). La organización sufraga los gastos de gestión gracias a los numerosos patrocinadores.

Por su parte, la presidenta de AMMA, María José López, ha reiterado el agradecimiento de la Asociación por esta iniciativa que permitirá tanto la investigación de células cancerígenas de la Universidad de Granada como los programas y servicios de AMMA. “Estamos al servicio de todas las mujeres afectadas, no solo de la provincia de Cádiz sino también de toda Andalucía”.