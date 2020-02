“Hay mucho en juego, estamos hablando de lo que comemos”

“Estamos jugando el mismo partido con distintas reglas del juego”. El presidente de Asaja-Cádiz, Pedro Gallardo, resume en esta frase el sentir de los agricultores españoles, que en las últimas semanas se han echado a la calle para exigir soluciones urgentes al cúmulo de adversidades que han llevado al borde de la ruina al sector.

Ciertamente, la agricultura española tiene serias dificultades para competir con los productos de países terceros con menores costes de producción y con menos exigencias sanitarias, pero cuyos alimentos carecen de restricciones de entrada a la UE y se comercializan en los lineales de los supermercados al mismo precio que los autóctonos.

El líder agrario hace un llamamiento a la ciudadanía para que secunden la movilización convocada conjuntamente por las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias de Cádiz el próximo 18 de febrero en Villamartín, en la que esperan congregar a unos 4.000 agricultores y ganaderos, junto a “consumidores, transportistas, comerciantes, jubilados, estudiantes, trabajadores...”.

“Estamos hablando de lo que comemos y si no secundan las protestas tienen que saber que van a tener que pagar por productos que no tienen las mismas garantías sanitarias que los españoles”, alerta Gallardo, quien explica que en la producción del tomate marroquí se emplean 20 sustancias activas no permitidas en la UE, que en la naranja de Sudáfrica se disparan a 30.

Al margen de estos dos productos, de los más frecuentes en los lineales de los supermercados, el responsable agrario critica la pasividad de las autoridades españolas frente a la invasión del aceite de palma procedente de Malasia e Indonesia. Según Gallardo, en España se ha pasado de importar 52.000 toneladas de este aceite en el año 2000 a dos millones de toneladas en la actualidad.

“Con el aceite de palma se elaboran helados y galletas, como si antes no hubiera helados y galletas que se hacían con aceite de oliva y de girasol, cuya producción es similar a todo el de palma que importamos”, lamenta el presidente de Asaja-Cádiz, quien critica la postura de las Administraciones españolas, a las que reprocha que “miren para otro lado en lugar de mirar a Francia, “país que defiende a sus agricultores y en el que se importa una décima parte del aceite de palma que España”.

En nombre de las organizaciones convocantes, Gallardo pide disculpas de antemano a los ciudadanos que puedan verse afectados el día 18 por el corte a la altura de Villamartín de la A-384 (carretera Arcos-Antequera) y por la tractorada que partirá de Villamartín en dirección a Algodonales.

Organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias prevén congregar a unos 4.000 productores de la provincia, si bien Gallardo confía en que “sean muchos más ciudadanos que agricultores si no queremos depender de los alimentos que produzcan terceros países”.