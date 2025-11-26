Programación de la Navidad 2025 en Jerez: fechas, horarios, mercadillos, espectáculos y todo lo demás

La Navidad en Jerez arrancó con la inauguración del alumbrado y el concierto de Luis de Perikín.

La Navidad 2025 arrancó en Jerez el pasado viernes 21 con la inauguración del alumbrado y la actuación del grupo de Luis de Perikín. La programación de la Navidad jerezana, con especial protagonismo de las zambombas, se desarrollará hasta el 5 de enero con la Cabalgata de los Reyes Magos.

Además de las zambombas, programación que puede consultarse aquí, La Navidad de Jerez ofrece mucho más: villancicos -hasta anglosajones-, conciertos navideños, Belén viviente, nacimientos, Pregón de la Navidad, pasacalles, Juvelandia, cabalgatas... además de la iluminación y decoración que confiere al centro de la ciudad un toque distinto, especial y entrañable.

A continuación, agenda de actividades de la Navidad jerezana:

Agenda de noviembre

El fin de semana del 28, 29 y 30 de noviembre, las puertas de los Claustros de Santo Domingo se abrirán para acoger el tradicional mercadillo solidario navideño. Una cita en la que se va a rifar, además, la bicicleta de la película 'Padre Bicicleta', a un precio de 5 euros, por iniciativa del periodista Salvador Gutiérrez. El viernes 28 podrá visitarse de 16:00 a 20:00 horas; el sábado 29 de noviembre de 10:00 a 21:00 horas; y el domingo 30 de noviembre de 10:00 a 16:00 horas.

La zambomba flamenca solidaria en La Guarida del Ángel, a beneficio de las acciones que Madre Coraje desarrolla en España, Perú y Mozambique.

Sábado 29: Villancicos teatralizados

'Entre candela y compás', a las 12:00 horas. Pasacalle desde la Rotonda de los Casinos a la Plaza del Arenal.

Sábado 29: Peña La Bulería en el Teatro Villamarta

Desde su fundación en 1977, la vinculación de la Peña La Bulería con la Navidad es histórica. La entidad del barrio de San Miguel acoge en su sede cada mes de diciembre a jerezanos y visitantes que buscan la autenticidad de la zambomba flamenca. Este año vuelven al Teatro Villamarta y, a buen seguro, sonarán algunos de los villancicos recogidos en el disco “La Peña La Bulería en Navidad” y, por supuesto, no faltarán sus bulerías de Nochebuena. Organiza la Federación Local de Peñas Flamencas (20:00 horas).

Agenda de diciembre

Jueves 4: inauguración de la estrella de Jerez

Inauguración del elemento decorativo navideño 'La estrella de Jerez', a las 19.30 horas en la Plaza Belén.

Viernes 5: El nacimiento de Jesús. La Natividad

Visualizar y sentir el arter con David Saborido. Música, narrativa visual y emoción. 19:30 horas. Sala Compañía. Entrada libre hasta completar aforo.

Del viernes 5 al lunes 8: mercadillo navideño en la Cartuja

El Monasterio de La Cartuja ha organizado para el próximo puente de la Inmaculada, del 5 al 8 de diciembre, una serie de actividades navideñas que pretende acercar a jerezanos y visitantes a este enclave histórico de la ciudad y de paso obtener fondos para el sostenimiento de casa y conventos, así como de la obra monumental de La Cartuja.

Durante estos días, en horario de apertura de dicho monasterio, habrá un Mercadillo navideño en el que se podrán adquirir dulces de los Conventos diocesanos y otros artículos de La Cartuja o navideños. Asimismo, se montará un Belén y un árbol de Navidad en el recinto.

Cartel anunciador del mercadillo navideño.

Del viernes 5 al lunes 8: villancicos teatralizados

Viernes 5: 20:00 horas. Gallo Azul.

20:00 horas. Gallo Azul. Sábado 6: 12:00, 17:30 y 19:30 horas. Varias ubicaciones.

12:00, 17:30 y 19:30 horas. Varias ubicaciones. Domingo 7: 12:00, 17:30 y 19:30 horas. Varias ubicaciones.

12:00, 17:30 y 19:30 horas. Varias ubicaciones. Lunes 8: 12:00 horas. Pasacalles de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal.

Viernes 5: Pregón de la Navidad

XV Pregón de la Navidad de la Asociación de Belenistas de Jerez a cargo de Mario Fernández Pinteño. 20:00 horas. Claustros de Santo Domingo, entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 5: inauguración de la exposición de Nacimientos

XLVII Exposición del arte del Nacimiento en Jerez. 21:00 horas, Claustros de Santo Domingo. Horario especial de visitas del 6 de diciembre al 6 de enero de 2026:

De martes a domingos: 10:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Lunes cerrado, a excepción del 8 de diciembre: horario de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas.

24 y 31 de diciembre de 2025, de 10:30 a 13:30 horas.

Días 25 de diciembre de 2025, 1 y 6 de enero de 2026, cerrado.

Sábado 6: Cartero Real en San Benito.

Centro de mayores/Centro de barrio Polígono San Benito.

De 11:00 a 12:00 horas, animación infantil.

De 12:00 a 14:00 horas, recogida de cartas.

Sábado 6: música para la noche de Navidad

Asociación Pequeño Orfeo. 20:00 horas. Claustros de Santo Domingo. Entrada libre hasta completar aforo.

El dinero recaudado irá destinado a la Campaña de Reyes Magos de esta Navidad.

Domingo 7: villancicos anglosajones

Anabel Azuar Quartet. 19:00 horas. Claustros de Santo Domingo, entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 10: encuentro de coros navideños

Encuentro de coros navideños de mayores de Jerez. 18:00 horas. Plaza del Banco.

Jueves 11: villancicos en la calle

Alumnado del Conservatorio profesional de música 'Joaquín Villatoro'. De 17:00 a 19:00 horas. Varias ubicaciones.

Viernes 12: Belén viviente

Belén Viviente a las 12:30 y 18:00 horas. Plaza de San Lucas.

Viernes 12: concierto de la Camerata del Ateneo

Concierto de la Camerata del Ateneo. 20:00 horas. Claustros de Santo Domingo, entrada libre hasta completar aforo.

Jornada de puertas abiertas a beneficio de la campaña de la campaña de Reyes Magos. Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Sábado 13: Cartero Real en el Retiro

Parque del Retiro (Alternativa: Centro Social Blas Infante)

De 11:00 a 12:00 horas, animación infantil.

De 12:00 a 14:00 horas, recogida de cartas.

Sábado 13: talleres infantiles: Barro y Saturnalia

Museo Arqueológico, para niños de 7 a 12 años. 11:00 horas. Aforo limitado. Reservas al teléfono 956 149560.

Sábado 13: villancicos teatralizados

Entre candela y compás. 12:00, 17:30 y 19:30 horas. Varias ubicaciones.

Sábado 13: Zambomba BIC

Zambomba BIC a partir de las 13:00 horas en la Plaza de la Asunción. Organizan Ayuntamiento de Jerez y Junta de Andalucía.

13:00 horas: El habla de Jerez.

15:30 horas: Jerez suena en Navidad.

17:00 horas: Aromas de Navidad con Macarena de Jerez. Artista invitado Antonio Reyes.

18:30 horas: Zambomba flamenca 'Jerez le canta a la Navidad'.

Sábado 13: concierto de la Coral Polifónica de Capuchinos

Concierto de la Coral Polifónica de Capuchinos. 20:00 horas. Claustros de Santo Domingo, entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 14: villancicos teatralizados

Entre Candela y Compás. Pasacalles de 12:00 a 12:30 horas, de la Rotonda de los Casinos a la Plaza del Arenal.

Representación de 13:00 a 13:30 horas en la puerta del Ayuntamiento de Jerez.

Martes 16: concierto de la Banda Municipal

Concierto de la Banda Municipal de Música. 20:00 horas. Sala Compañía, entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 17: concierto de Navidad del Conservatorio

Concierto del Conservatorio de Música 'Joaquín Villatoro'. 18:00 horas. Claustros de Santo Domingo, entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 18: Asad y los camellos reales llegan al Zoo

Presentación y llegada de Asad, Emisario Real, y los Camellos de los Reyes Magos al Zoo de Jerez. Presencia de los representantes de los Reyes Magos, delegada de Protección Animal, centro escolar.

Las actividades pueden sufrir variaciones o cancelaciones debido a las inclemencias meteorológicas u otras circunstancias ajenas al Zoobotánico. Cualquier modificación se publicará en las redes sociales del Zoobotánico.

Jueves 18: final del Concurso Escolar de Villancicos.

Concurso Escolar de Villancicos 'La Nochebuena de Jerez'. 18:00 horas. Claustros de Santo Domingo, entrada libre hasta completar aforo. Organizan la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Jerez y la Cátedra de Flamencología de Jerez.

Viernes 19 y sábado 20: Cuento de Navidad

Cuento de Navidad con Teatro Estudio Jerez.

Viernes 19: 20:00 horas. Sala Compañía, entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 20: a las 12:00 y 18:00 horas. Sala Compañía, entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 19: concierto de la Coral Mateo de Bascio

Concierto de Navidad de la Coral Mateo de Bascio a beneficio de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas (AMMA Jerez). 20:00 horas. Claustros de Santo Domingo (donativo).

Sábado 20: concierto de piano

Concierto de Navidad de piano clásico. 11:00 horas. Claustros de Santo Domingo, entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 20: Cartero Real en La Merced

Plaza de la Merced

De 11:00 a 12:00 horas: animación infantil.

De 12:00 a 14:00 horas: recogida de cartas.

Sábado 20: concierto de la Banda Municipal

Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música. 20:00 horas. Claustros de Santo Domingo, entrada libre hasta completar aforo.

Del sábado 20 al 5 de enero: Asad en el Zoo

Los Camellos Reales descansarán en el Zoobotánico junto al Emisario Real Asad desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026 incluidos, excepto el (25 de diciembre y el 1 de enero). Entrega tu carta y recibe un recuerdo. Junto a la instalación de los dromedarios.

Las actividades pueden sufrir variaciones o cancelaciones debido a las inclemencias meteorológicas u otras circunstancias ajenas al Zoobotánico. Cualquier modificación se publicará en las redes sociales del Zoobotánico.

Sábado 20, domingo 21 y lunes 22: villancicos teatralizados

Sábado 20: Pasacalles de 12:00 a 12:30 horas de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal. Representación de 13:00 a 13:30 horas en la Plaza de la Asunción.

Pasacalles de 12:00 a 12:30 horas de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal. Representación de 13:00 a 13:30 horas en la Plaza de la Asunción. Domingo 21: Pasacalles de 12:00 a 12:30 horas de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal. Representación de 13:00 a 13.30 horas en la puerta del Ayuntamiento de Jerez.

Pasacalles de 12:00 a 12:30 horas de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal. Representación de 13:00 a 13.30 horas en la puerta del Ayuntamiento de Jerez. Lunes 22: Pasacalles de 17:30 a 18:00 horas de Rotonda de los Casinos a Plaza del Arenal. Representación de 18:30 a 19:00 horas y de 19:30 a 20:00 horas en la puerta del Ayuntamiento de Jerez.

Domingo 21: concierto 'Un juguete nuevo, una entrada'

Joven Camerata Jerezana. 18:00 horas. Claustros de Santo Domingo, entrada a cambio de un juguete.

Miércoles 24: La Nochebuena de Jerez

La Nochebuena de Jerez con el Grupo Alba. 13:30 horas. Claustros de Santo Domingo, entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 28: Cabalgata de la Cartera Real

La misión principal de la Cartera Real es anunciar a los niños y niñas, y al resto de personas de Jerez y visitantes, la próxima e inminente llegada de los Reyes Magos a la ciudad, y recoger las cartas que estos les entreguen, custodiándolas y haciéndolas llegar a Sus Majestades. La salida del desfile está prevista a las 17:00 horas. Recorrido: Taller de Fiestas – Alcázar de Jerez.

Agenda de enero

5 de enero: Cabalgata de Reyes

La Cabalgata de los Reyes Magos escenifica la llegada de SSMM de Oriente a la ciudad. La misión que se atribuye a los Reyes Magos de la Ilusión es adorar al Niño Jesús recién nacido, ofreciéndoles los dones: oro, incienso y mirra, y rememorando esa ofrenda llevar los regalos a todas las personas de Jerez, especialmente a los niños y niñas. De 16:00 a 21:00 horas, con inicio del recorrido en Ifeca y final en el Belén monumental de Santo Domingo.

Otras actividades

Juvelandia

Cartel de Juvelandia 2025.

Del 26 de diciembre al 4 de enero para público en general.

HORARIO ESPECIAL DE NAVIDAD (Desde el 19 de noviembre al 12 de enero)

De martes a sábado: de 10 a 14 horas; de 17 a 20 horas

de 10 a 14 horas; de 17 a 20 horas Domingo: de 10 a 14 horas

de 10 a 14 horas Cerrado: 25 de diciembre; 1 y 6 de enero

Inaugurado el Belén municipal obra de Juan Miguel Barba Delgado y la decoración artística navideña de la fachada obra de Fernando Calderón.

El centro comercial jerezano inaugura su alumbrado.

Este servicio estará operativo los viernes, sábados, domingos y festivos desde este 21 de noviembre hasta el 20 de diciembre.

El plan especial se activará el 21 de noviembre y se prolongará hasta el 24 de diciembre.

El presidente, Rafael López, subraya que el programa está enfocado en "llevar la magia de los Reyes Magos a todos los rincones de la ciudad".