Muere David de la Chica, autor de letras de 'Los Delinqüentes' y Tomasito

David de la Chica Santos, 'Davile', autor de algunas de las letras del grupo jerezano 'Los Delinqüentes', ha fallecido esta pasada madrugada de miércoles a causa de un infarto, a los 50 años de edad, según ha adelantado lavozdelsur.es

El artista jerezano había sufrido complicaciones cardiovasculares, después de que hubiese sido ingresado en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz el pasado 5 de enero, donde se encontraba a la espera de una intervención por problemas en un pie.

Creador de canciones como 'Tabanquero' y 'Pirata del Estrecho', también fue coautor de letras tan populares como 'Soy un limón', uno de los éxitos de Tomasito, con quien compartía una gran amistad.

David de la Chica fue miembro además de la banda 'Palo Cortao', junto a Diego Pozo 'El Ratón', a quien le unía una fuerte amistad y colaboración artística desde los inicios de 'Los Delinqüentes', formación impulsada por Migue Benítez y El Canijo de Jerez.

Las redes sociales se han hecho eco de tan triste pérdida, como el cantante Jesús Lozano: "Hoy Jerez vuelve a llorar... Se nos ha ido David “Davile” de la Chica, y con él se marcha una parte del alma de esta ciudad"; Manu J. Benítez (Matajare), hermano de Migue Benítez: "Qué dolor… hasta siempre querido amigo Davile"; Tomasito: "Muy triste por la pérdida de David de la Chica ‘Davile’. Un gran amigo, buen compañero, buen músico y un pedazo de poeta. Hoy es un día muy triste para todos lo garrapateros. Por lo menos me queda haber cantado algunas de sus canciones, entre ellas 'Soy un limón', que me compuso. Mi más sentido pésame a la familia y amigos".

El sepelio tendrá lugar a las 12.00 horas este jueves, 29 de enero, en la Sala Córdoba del Tanatorio de Jerez. Descanse en paz.