Muere Jaime González-Gordon, creador de la fundación que lleva su nombre en Jerez

Jaime González-Gordon Díez, creador de la Fundación que lleva su nombre, ha fallecido en la mañana de este jueves, 16 de octubre, en su casa de Jerez, rodeado de su familia, a los 94 años de edad. Era viudo de Elisa Cologan Osborne.

Nacido en 1931, Jaime confesaba en una entrevista a este Diario, años atrás, que no fue un buen estudiante, aunque no le suspendieron mucho. De niño no fue al colegio, estudió en casa, hasta que se marchó al instituto y luego a la universidad, a Madrid, a hacer Económicas. Le gustaba “mucho” trabajar y el negocio de la bodega le “entusiasmaba bastante. Cuando estaba en activo me encantaban los lunes, no me importaban”. Fue presidente de ‘Wisdom & Warter’, absorbida por González Byass, y consejero de la bodega que creó Tío Pepe. Ya en 2000 se jubiló y se dedicó a gestionar sus propios negocios.

Hermano, el más pequeño, del bodeguero Mauricio González-Gordon, María Dacia y Luisa, Jaime Pelayo, que así se llamaba, era hijo de Manuel María González-Gordon, marqués de Bonanza. Su madre fue Emilia Díez.

Con temperamento despierto y alegre, desde joven se emplea junto a buenos colaboradores para emprender en un negocio de maderas así como en el sector agrícola y forestal, llevando a cabo inversiones en la Campiña de Jerez y en el Parque Natural de Los Alcornocales. Durante su larga vida ha tenido la dicha de conocer, conservar, proteger y disfrutar de una parte de Doñana, pidiendo a su padre en el año 1963 que no se desprendiese de la parte de su propiedad al constituirse la Reserva Biológica, gracias a cuya intervención se sigue conservando.

Su precoz afición a la naturaleza se debe, en parte, a la influencia del Guarda Mayor de Doñana, Antonio Chico, considerado por el Fundador como su segundo padre, quien ejerció su tutela en todo lo relacionado con el mundo natural.

Rociero desde su juventud, tuvo el honor de acompañar a la Reina Doña Sofía durante la Romería de 1984 y la de 2013. Posteriormente, la Junta de Gobierno de la Real Hermanad del Rocío de Jerez, le nombró Hermano Mayor Honorario, suponiéndole gran alegría dicho nombramiento.

Casado en 1959 con Elisa Cologan Osborne, con quien compartía fe religiosa y afición por la naturaleza y con quien era muy feliz a pesar de no tener hijos, decidieron dejar algo positivo para las generaciones futuras a través de la Fundación Jaime González-Gordon, a la que pasarían, cuando ellos faltaran, una finca en el Parque Natural de los Alcornocales y otra en el Parque Nacional de Doñana, para promover el conocimiento y disfrute de la naturaleza y el acercamiento a Dios a través de ella, siguiendo la Encíclica Laudato sí "Sobre el Cuidado de la Casa Común", del Papa Francisco.

La Fundación que creó ha recibido numerosos premios, como el Premio Andalucía Medio Ambiente (PAMA 2024) al Compromiso Ambiental, por ser un referente y su gran labor realizada en beneficio y defensa del entorno medioambiental andaluz, fundamentalmente en el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural de Doñana. Asimismo, dicha Fundación ha sido impulsora de numerosas iniciativas formativas y becas para estudiantes.

Jaime reconocía que había sido "muy feliz en la vida", algo que justificaba con su "buena salud, mi gratitud a lo que tengo y mi creencia en Dios. Con estas tres cosas es fácil ser feliz", aseguraba. Descanse en paz.