Muere la ganadera Ana María Bohórquez Escribano

Ana María Bohórquez Escribano ha fallecido este lunes a los 90 años de edad, tras toda una vida vinculada al mundo del caballo. Era hija de Soledad Escribano Aguirre y Fermín Bohórquez Gómez, quien funda a principios del siglo XX la ganadería de caballos formada por équidos de Pura Raza Española y Cruzados, participando en distintas exposiciones.

Fascinada por el mundo del caballo, en general, y por el del enganche en particular, Ana María demostró en todo momento su enorme afición empezando a enganchar y a montar desde edad muy temprana. Tanto fue así que se fue convirtiendo en una de las mejores cocheras amateur del momento, en una época en la que no era muy habitual ver a una mujer guiando su enganche ni por el campo y mucho menos por la Feria.

Tal fue su implicación que el Ayuntamiento de Jerez le concedió el Caballo de Oro de 2009 como reconocimiento a su promoción del mundo del enganche, por el esfuerzo desarrollado para conservar una importantísima colección de carruajes, por difundir esta disciplina, y por haber desarrollado el potencial de los caballos de pura raza española 'alazano'.

Esta empresaria representaba una de las grandes familias ganaderas del país, la de ganado bravo con su nombre ­ganadería Ana María Bohórquez­, creada en 1966, y que pasta en la finca `El Corchadillo' de Jerez. Fue también propietaria de una participación de la embotelladora de Coca-Cola para Andalucía antes de la fusión de las siete embotelladores Ibéricas en 2015.

Ana María Bohórquez, 'Poti', fue la viuda del ganadero y cazador Jaime Domecq Ybarra, fallecido en 2007 y con quien tuvo un hijo, Sanatigo, además de ser hija de Fermín Bohórquez Gómez, considerado uno de los hombres más poderosos de Andalucía occidental en las décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado.

En 2015, el papa Francisco le concedió la Condecoración Pontificia como dama de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno y en 2010 fue galardonada con el Caballo de Oro por el Ayuntamiento de Jerez. Esta Orden es una de las cinco órdenes de Caballería de la Santa Sede con la que se distinguen a hombres y mujeres de la Iglesia católica en reconocimiento a su servicio personal a la Santa Sede y a la Iglesia Católica Romana, "a través de sus labores habituales, su apoyo de la Santa Sede, y sus excelentes ejemplos expuestos en sus comunidades".

La misa funeral tendrá lugar este martes 18 de noviembre, a las 13 horas, en la iglesia de San Mateo.

Condolencias

Desde la Hermandad Sacramental del Desconsuelo, el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Hermandad han expresado "su más sincero y profundo pésame por el fallecimiento de nuestra Hermana Doña Ana María Bohórquez Escribano, hermana número dos , fiel servidora de esta corporación y Camarera de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Desconsuelo".