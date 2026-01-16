Muere Juan García-Pelayo, padre de la alcaldesa de Jerez

Juan García-Pelayo, padre de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha fallecido en la tarde de este viernes a los 89 años de edad. Así lo han confirmado fuentes del Partido Popular de Jerez, que ha trasladado su "más sincero pesar y su más cariñoso abrazo a la familia en estos difíciles momentos".

Juan Luis García-Pelayo Coloma fue un conocido perito agrónomo en la ciudad. Está siendo velado en el Tanatorio Albia Jerez y las exequias por su eterno descanso se celebrarán en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves a las 15:30 horas de este sábado 17 de enero.

La alcaldesa canceló por la tarde su agenda institucional: tenía previsto presidir hoy el acto de presentación del nuevo cartel de la Semana Santa de Jerez, aunque ya a primera hora de esta tarde había cancelado la agenda y es Agustín Muñoz, primer teniente de alcaldesa, quien representa al Ayuntamiento jerezano en el acto, en el que se ha mostrado el pésame por el fallecimiento del padre de la regidora.

Al conocerse el óbito, las muestras de pesar han comenzado a aflorar en las redes sociales.