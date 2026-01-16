Jerez ya tiene cartel de la Semana Santa 2026: el Cristo de la Expiración anuncia la Semana Mayor

Los Museos de la Atalaya han acogido en la noche de este viernes la presentación del cartel de la Semana Santa, una obra que ha sido realizada por el jerezano Bruno Díaz. La obra es una pintura del Santísimo Cristo de la Expiración, una de las imágenes con más devoción de la ciudad y que no protagonizaba el anuncio de la Semana Mayor desde 1982.

Minutos antes de las nueve de la noche se descubría la obra realizada por Bruno Díaz, precedido por un vídeo donde se resumía su proceso de elaboración. Lo daban a conocer su autor, acompañado por el presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, y por el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, Agustín Muñoz, que lo hizo en representación de la regidora, María José García-Pelayo, que no pudo asistir al acto por el fallecimiento de su padre en la jornada de este viernes.

Antes de que se mostrara el cartel, el escenario ya daba algunas pistas de la imagen que iba a ser su protagonista al estar 'escoltado' por uno de los característicos candelabros del paso del Cristo de la Expiración y de las insignias pasionales de la lanza y la esponja sagrada mojada en vinagre. Y ya una vez descubierta la obra, se hicieron los primeros comentarios de felicitación. "Qué bonito, hijo", dijo de manera espontánea una mujer sentada entre el público nada más descubrirse la pintura de Bruno Díaz.

El cartel de la Semana Santa de Jerez 2026.

Tras descubrirse el cartel, y antes de que el autor interviniese en el acto, se proyectó un vídeo donde se mostró el proceso de elaboración de esta obra, desde la visita a la Ermita de San Telmo, pasando por los primeros bocetos, así como las distintas pruebas para captar los rasgos tan característicos de este crucificado.

Un cartel que recoge "la historia de Jerez"

En su intervención, Bruno Díaz incidió en que ha querido representar con esta obra "la profunda devoción de la Semana Santa de Jerez". Rememoró que, cuando se le propuso como cartelista, primero se negó. "Fue un no por temer no estar a la altura de la Semana Santa", dijo. Pero, poco después, aceptó el ofrecimiento. Y dijo que desde el principio tuvo clara la imagen que quería que anunciara la Semana Santa. De hecho, rememoró que ya hace años le dijo a una alumna que, si algún día le encargaban el cartel de la Semana Santa de Jerez, tenía claro que iba a estar dedicado al Cristo de la Expiración.

Del cartel, explicó que "nace sale desde el respeto a la tradición y busca impactar y rendir homenaje a la entidad devocional de Jerez". Con un formato muy vertical y con un guiño a los primeros cartelistas jerezanos (entre ellos el cartel que realizó Teodoro Nicolás Miciano Becerra en 1930), está presidido por un Cristo de la Expiración "uno de los iconos más reconocibles de Jerez" donde aparece simbolizada la historia de la ciudad, representada en el pendón de la ciudad.

Asimismo, aparece el sol y la luna, como representación del campanario de la Iglesia de Santiago, y que simboliza que, tras la oscuridad, llega la luz de la resurrección, y todo ello con una gama cromática donde destacan el contraste del rojo, símbolo de la pasión, y los azules y verdes, que muestran "equilibrio, recogimiento y espiritualidad". En su discurso, Bruno Díaz se emocionó en un momento de su discurso cuando se refirió a "las pérdidas de su vida", su padre y un sobrino, de los que aseguró ha tenido "muy presentes" durante el proceso de creación.

Para concluir, indicó que ha pretendido con este cartel ha pretendido resumir "la historia de Jerez", "desde su Reconquista hasta la revolución industrial del vino, desde nuestra cultura gráfica hasta el flamenco y el pueblo gitano con la imagen del Cristo". "Un pasado que mira hacia el futuro", resumió.

"El primer latido de la Semana Santa"

Por su parte, el presidente de la Unión de Hermandades destacó que el cartel "es el primer latido de la Semana Santa" y "el anuncio que algo grande se acerca". También recordó que, tras haberse elegido al cartelista, y una vez conoció su plan de elegir al Crucificado de la Expiración, él se negó al ser la imagen de su hermandad y no quería que hubiera polémicas al respecto. Finalmente, accedió y alabó la calidad y trayectoria del artista. Asimismo, reivindicó el papel de los cofrades de Jerez, señalando que, "con su trabajo todo el año", es una parte de la sociedad que "vertebra Jerez".

Finalmente, Agustín Muñoz, en representación de la alcaldesa y del gobierno municipal, dijo que el cartel representa al "patrimonio de Jerez". "Es el hito de unos meses de anhelo de la llegada de la esplendorosa Semana Santa de Jerez", aseveró. Además, comentó que sigue siendo un objetivo que la Semana Santa de Jerez sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional (actualmente tiene el título de Interés Turístico Nacional).

El acompañamiento musical del acto fue a cargo de la Banda Municipal de Música. Al inicio se interpretó una marcha clásica como es 'Pasan los campanilleros', de Manuel López Farfán, Cristo de la Expiración, de Álvarez Beigbeder (tras darse a conocer el cartel) y 'Estrella Sublime', también de Farfán. Asimismo, se interpretó una saeta a cargo de Lidia Hernández. En el acto, que fue presentado por Óscar Torres, de Onda Jerez, se mostró también un vídeo promocional de la Semana Santa jerezana elaborado por el Ayuntamiento.

Bruno Díaz Rubio, que es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, cuenta con una destacada trayectoria en la cartelería cofrade. Son suyos el cartel de la Hermandad del Nazareno de la Noche de Jesús editado en 2009, el de la Hermandad de la Estrella (2013) el del cuarto centenario de la Hermandad de la Coronación (2014), el cartel del Corpus Christi de Jerez (2021), el del vigésimo quinto aniversario de la bendición del Señor del Soberano Poder, la papeleta de sitio para la Magna Mariana de 2024 de la Hermandad del Transporte o el cartel del Vía Crucis de las Hermandades de Jerez del pasado año 2025.