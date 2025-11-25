Muere Julio Becerra, referente de la hostelería jerezana y regente del histórico bar Jerez-Londres

La Asociación de Caseteros de la Feria de Jerez (CAFEJE) ha mostrado su pesar y lamenta "profundamente comunicar el fallecimiento de nuestro compañero y miembro de la directiva Julio Becerra, un referente incansable del sector y un gran profesional de la hostelería jerezana".

A través de las redes sociales, la Asociación añade que "Julio nos dejó en la mañana del 25 de noviembre tras no poder superar el postoperatorio de una intervención quirúrgica. Contaba con 66 años y, hasta la actualidad, regentaba el histórico bar Jerez-Londres, en la esquina con la calle Santo Domingo, donde siempre estuvo al servicio de su gente y de su ciudad".

"Su dedicación, su compromiso con la Feria y su pasión por la hostelería dejan una huella imborrable en todos nosotros. Desde la familia de CAFEJE enviamos nuestro más sentido pésame a sus seres queridos, amigos y compañeros. Descanse en paz", finaliza el comunicado de la Asociación.