Muerte de Paula | Juan José Padilla: "Para mí era un Dios y lo sigue siendo porque Paula es eterno"

Nada más conocer la noticia, Juan José Padilla destacó que guarda el mejor de los recuerdos de Paula en su memoria: "Desde que tenía 8 años, cuando coincidía con él en la finca de Currillo, en Guadalcacín. Ahí entrenaba el maestro, siempre con su toalla por dentro del chándal y con su traja también". Uno de los momentos más emocionantes que compartió con su "ídolo", fue en 1996, en Jerez, la tierra que los vio nacer a los dos: "Aquel día pude compartir con él un portón de cuadrilla, cuando yo no le llegaba ni a la cintura, aquel paseíllo no se me olvidará. Para mí era un Dios y lo sigue siendo, porque Paula es eterno", subraya Padilla, emocionado. Aquella tarde, El Ciclón de Jerez quería triunfar, "pero también quería que Paula también disfrutara de aquella tarde". Al final, Padilla cortó tres orejas y Paula, con el traje nazareno y azabache, otros dos, por lo que jamás se borrará de la memoria de Juan José aquella corrida de Los Guateles. En una sola frase, Padilla se despedía ayer de Paula en sus redes sociales, como sigue: "Rafael de Paula, capote de luz en la sombra, tu verónica eterna late en mi pecho. D.E.P."

El diestro jerezano resalta que Paula era único porque "tenía una personalidad muy marcada, no era de nadie ni se parecía a nadie". Juan José aún sonríe al recordar cuando Lorente le decía que le animara a pasarse por el gimnasio a principio de cada temporada, allá por febrero, a sabiendas de que ya entonces Rafael no andaba fino de la rodilla. "Pero Rafael era Rafael, y sólo aparecía por el gimnasio de Lorente, en Montealto, un par de semanas antes de la Feria, y con eso le bastaba, se metía en la sauna, hacía algún que otro ejercicio y punto". "Siempre hizo lo que quiso, y no sólo en la plaza, también en la calle, con una elegancia torera y un saber estar en las calles fuera de serie. Ha sido un mito viviente y lo será siempre", concluye.