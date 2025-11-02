Muerte de Paula | Luis Domecq: "Es el torero con más arte y hondura que ha habido"

Luis Domecq, caballero rejoneador, estaba consternado por el fallecimiento de Rafael de Paula, con el que tuvo mucha relación "desde siempre" y "gracias a Dios he tenido la suerte de torear con él. Es el torero con más arte y hondura que ha habido, un artista de los grandes grandes, con un toreo y un arte tan bello... Es al que he visto torear con más arte. Ha sido un grandioso artista, el más hondo y más puro, todo lo que hacía tenía una torería y una pureza tremenda".