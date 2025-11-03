Muerte de Paula | Manuel Montilla, representante de la familia: "El toreo ha perdido algo muy grande"

Manuel Montilla, representante de la familia de Rafael de Paula, con la voz entrecortada por la emoción, dijo que "tengo el privilegio de ser amigo de Rafael de desde hace 50 años" y quiso "agradecer a toda la gente de Jerez... Perdonarme si me emociono, agradecer a toda la gente de Jerez y a todo el toreo y todas las muestras de cariño y de afecto hacia el maestro. Ayer en casa cuando fuimos a verlo por la tarde ya no se encontraba bien, llamamos a Urgencias, llegaron y ya no pudieron reanimarlo. Estábamos Jesús, su hijo, y yo y ya fue imposible reanimarlo y sacarlo de allí. Llevaba los dos últimos meses más complicados, se deteriora más. El toreo ha perdido algo muy grande, muchas gracias a todos" pudo decir a duras penas, rompiendo a llorar.