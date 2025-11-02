Muerte de Paula | María José García-Pelayo: "El cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda"

Muere a los 85 años de edad el torero Rafael de Paula

Rafael de Paula, desde la barrera.
Rafael de Paula, desde la barrera.

02 de noviembre 2025 - 19:50

María José García-Pelayo ha mostrado su pesar por el fallecimiento de Rafael de Paula a través e las redes sociales. La alcaldesa de Jerez ha escrito que "el cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda. Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo. Mi pésame a su familia, amigos y a toda la afición. Su legado será eterno".

