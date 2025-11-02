Muerte de Paula | Paco Ojeda: "Paula dibujaba los carteles de toros, con muy poco bordaba lo mucho"

"Rafael ha sido un torero muy personal en todo, en la crítica y en la plaza, muy personal hablando del toro, por eso era imposible de copiar". Quien así lo define es Paco Ojeda, otro torero con el que coincidió el diestro jerezano en varios ocasiones: "He toreado muchas veces con él, recuerdo por ejemplo el día que le dieron dos avisos en Jerez. Yo me acerqué para ayudarle junto a Ortega Cano, pero me quedé detrás. Ortega, con su mejor intención, metió el capote y Paula le dijo: "Que te vayas de aquí". "Yo lo conocía un poco más", detalla Ojeda, A su entender, Paula ha sido único por su forma de torear: "Con lo poquito que hacía con el capote y la muleta, porque él no era de extenderse, a veces era Paula quien dibujaba los carteles de toros. Paula con muy poco bordaba lo mucho". No se puede definir mejor a un torero que, para Ojeda, "todo lo hacía con mucha profundidad". "Paula era de detalle, como los pintores que con cuatro pinceladas te pintan un cuadro y te preguntas: ¿pero cómo lo hizo tan pronto?, tardaba muy poco".