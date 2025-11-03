Muerte de Paula | Ramón Valencia, empresario de Maestranza de Sevilla: "El mejor capote que ha dado la historia"

Ramón Valencia, empresario de Maestranza de Sevilla, mostró su pesar por el fallecimiento de Rafael de Paula, leyenda viva del toreo: "No te quepa la menor duda, creo que ha sido el mejor capote que ha dado la historia, por lo menos de lo que yo he podido ver. Gran persona además, gran torero y bueno, nos llega el momento a todos. Pero nos ha dejado un toreo distinto, agitanado, y lo que él sabía hacer lo ha hecho estupendamente".

El empresario fue testigo de grandes tardes de toreo con Curro Romero y Rafael de Paula: "Siempre, además han sido unos amigos muy singulares. Pero vamos, Curro Paula, Paula Curro. Creo que el cartel estaba hecho siempre".