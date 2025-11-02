Muerte de Paula | Santiago Domecq: "El toreo pierde un artista y su genialidad, era único"

Rafael de Paula, emulando un pase.
02 de noviembre 2025 - 20:02

El ganadero Santiago Domecq estaba "impresionado" tras recibir la noticia porque "no tenía noticias de que pudiera tener un final tan inminente" y recordará a Rafael de Paula como "un torero y artista genial al que siempre he admirado. Como jerezano he podido disfrutar y emocionarme con el más grande. Estoy consternado porque le he tratado desde pequeño y le tenía mucho cariño. Como artista era genial y como persona también. El toreo pierde un artista y su genialidad, era único, y Jerez también pierde un personaje histórico en la lista de jerezanos ilustres".

