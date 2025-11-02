Muerte de Paula | Paco Cepero: "Se nos ha ido una leyenda del arte"
El compositor y guitarrista Paco Cepero lamentaba el fallecimiento de Rafael de Paula, al que definió como "un torero de época, una leyenda del arte". El tocaor jerezano tuvo siempre especial apego al torero del barrio de Santiago "al que he seguido desde que era novillero y fui muchas a veces a Madrid, cuando toreó allí".
Cepero, visiblemente afectado por la trágica noticia, confesó que "Rafael era un torero tocado por los Dioses, le habían dado con la varita, y para que se repita alguien así tienen que pasar muchos años", añadió.
