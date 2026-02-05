La mujer atrapada en la vivienda de la calle Naranjas por un derrumbe: "Dios me ha tenido en su mano"

Zíngara, una de las personas que se encontraba dentro de la casa de la calle Naranjas en la que se ha derrumbado este jueves un techo, explica que "llevaba dos años viviendo aquí, se ha caído mi cocina y donde estoy durmiendo está lleno de polvo, hay fotos de mi hija, está mi cama hecha de haberme levantado y todo lleno de polvo...".

"Se podría haber caído encima de mí. Dios me ha tenido aquí, en su mano. Voy a creer en Dios, porque si no se me derrumba lo de la cocina y se me derrumba donde estoy durmiendo, no me levanto de la cama, me tenéis que poner una túnica plateada por lo alto", declaró la joven tras ser rescatada por una ventana.

Todo ocurrió muy rápido y hasta que la unidad canina de los Bomberos confirmó que no había nadie atrapado entre los escombros, la inquietud se respiraba en la calle Naranjas. "Sí, aquí viven más personas. Algunas se van a comer a El Salvador, otros van a recoger metadona por sus cosas, un hombre mayor iba a llegar aquí sobre las doce...", contó Zíngara, añadiendo que "la planta de arriba se ha caído".

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, junto al teniente de alcaldesa Jaime Espinar y el delegado Francisco Zurita, han estado en el lugar del suceso hasta que se confirmó que no había heridos y se procedió a tapiar todos los accesos. "Nos han avisado de que se había producido un desplome con personas atrapadas. El atrapamiento por lo menos no ha sido entre escombros, sino que no podían salir de las habitaciones. Este edificio se clausuró hace unos seis meses, más o menos. De hecho, los bomberos han tenido que romper la puerta porque no eran capaces ni de abrirla. Pero tiene un segundo acceso por calle Doctrina", ha detallado De la Cuadra.

"Hay un patio y ahí es donde empieza todo el problema. Es un patio secundario, son como dos patios. El principal es el que se ha desplomado. Volveremos a clausurar. Es verdad que la parte más gorda de la clausura se hizo por esta fachada, que era la parte de edificio que estaba en peores condiciones. Se dictó una orden de ejecución, porque aquí llegó Urbanismo por denuncias vecinales. Los vecinos se quejaban de que estaba en mal estado y de que había okupas", ha señalado la delegada.

La responsable de Urbanismo ha informado de que se abrió un expediente y que los propietarios alegaron no poder ejecutar la orden porque "había okupas". "Se les comunicó por parte del Ayuntamiento de que habíamos desalojado los okupas (cuando clausuraron por calle Naranjas) y que ya estaba en condiciones. Pero el procedimiento se encontraba ya en el Juzgado y nos dijeron que hasta que no se dictara la sentencia, ellos no iban a actuar. Precisamente este miércoles se volvió a consultar en los Juzgados sin saber que iba a pasar esto. Requerimos información, pero hasta el momento no tenemos respuesta", ha declarado De la Cuadra. Tras este derrumbe, Urbanismo ha actuado de emergencia soldando y tapiando los dos accesos para evitar que se acceda al inmueble.