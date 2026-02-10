Desde el Museo: de aplazamientos, inundaciones y la plaza del Mercado

El año recién comenzado ha traído consigo diversas dificultades, aunque también algunas noticias positivas.

El Centro de Estudios Históricos Jerezanos ha acordado concedernos la Insignia de Oro de la entidad, en reconocimiento a nuestros 28 años de trayectoria. Esta distinción supone un importante respaldo a la labor desarrollada durante casi tres décadas. Con buen criterio, el acto de entrega ha quedado aplazado hasta nuevo aviso debido a las intensas lluvias que han afectado gravemente a la zona, especialmente a quienes residen en las proximidades del río Guadalete. Desde la asociación queremos trasladar nuestro apoyo y ánimo a todas las personas que están atravesando estos momentos complicados.

También se ha considerado oportuno aplazar el inicio del ciclo La Pieza del Mes. El fallecimiento de la arqueóloga y profesora de la Universidad de Cádiz, doña María Lazarich, ha motivado que la conferencia prevista para el 31 de enero se celebre finalmente el próximo 13 de junio.

No obstante, la programación cultural continúa. El sábado 14 de febrero tendrá lugar la primera conferencia del ciclo, Escultura romana del Renacimiento, que será impartida por el doctor José Beltrán Fortes, arqueólogo de la Universidad de Sevilla.

Entre las noticias positivas destaca la finalización de las obras de la plaza del Mercado. Sin entrar a valorar aquí el resultado final, era necesario concluir una intervención que durante demasiado tiempo ha dificultado el acceso al museo y la circulación en uno de los espacios más representativos del centro histórico.

La plaza del Mercado -plaza Julián Cuadra- aparece ya mencionada con ese nombre en el Libro del Repartimiento. Según el archivero Agustín Muñoz, también habría sido conocida como Zarzaín, posiblemente por la existencia de un antiguo mercado de telas de seda. Desde el siglo XVI, este enclave ha sido un punto destacado para contemplar la fachada del palacio de Riquelme, restaurada recientemente, y concebida como un escenario con una rica decoración de carácter mitológico que sus promotores quisieron vincular simbólicamente a su linaje.

A lo largo de su historia, la plaza ha sido escenario de acontecimientos relevantes, desde la visita de los Reyes Católicos hasta la construcción de viviendas señoriales, bodegas e incluso la celebración de ejecuciones públicas.