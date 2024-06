Museo del Traje, del Romanticismo y Biblioteca Nacional cierran las Jornadas de Archivos de Jerez

R. D. jerez

Las XII Jornadas de Archivos Privados de Jerez, ‘El siglo XIX: Miradas desde el arte, fotografía y moda en sus archivos’, celebradas en la sede de ONCE-Jerez, concluyeron este viernes con las conferencias de Encarnación Murillo Román, técnico de archivo del Museo del Romanticismo, y ‘El Museo del Romanticismo. El Archivo y el marqués de la Vega Inclán’; Elisabet Córdoba Rincón y Laura Jiménez Izquierdo, Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, con ‘Entre papeles y telas. El Archivo del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico’. Y con Javier Ortega Álvarez, director de la División Cultural de la Biblioteca Nacional de España, con ‘De lo analógico a lo digital. Un viaje a través de la creación y del conocimiento’.

Murillo apuntó en su ponencia que el Museo del Romanticismo es una institución clave para poder conocer mejor lo que fue la vida acomodada en las décadas de la España del siglo XIX. “Su extensa colección museística ayuda a comprender mejor los distintos aspectos de lo que fue la vida en esos tiempos y, como no podía ser de otra forma, esta institución encuentra su razón de ser en el mismo archivo que alberga”. Por ello, en esta conferencia hizo un recorrido no solo por la historia del Museo en sí, si no también por el papel que jugó su fundador en los comienzos del turismo en España y, por encima de todo, por sus fondos documentales, que dan buena muestra de la vida política, artística y literaria de esta etapa de nuestra historia.

Por su parte, Elisabet Córdoba Rincón y Laura Jiménez Izquierdo hicieron un recorrido por el Archivo del Museo del Traje, mostrando la complejidad y diversidad de sus fondos. Para ello, fue necesario hablar de las transformaciones sociales de finales del siglo XIX y el afán de coleccionismo de un grupo de intelectuales, que se preocupan por recoger las piezas y mostrarlas al público, creando algunos de los museos que hoy son Estatales, como es su caso. Poniendo incapié en el origen del Museo del Traje, la Exposición del Traje Regional celebrada en 1925, mostraron el fruto de ese gusto por coleccionar elementos tradicionales de todos los rincones de España, ante la preocupación de su desaparición por el avance de los tiempos modernos.

Hay que destacar que las Jornadas han contado con la colaboración de ONCE-Jerez, Diario de Jerez, Bodegas Cayetano del Pino, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez de la Frontera; y el patrocinio de Arte y Memoria, Libnova y Asociación de Archiveros de Andalucía.