"La música latina y brandy Fundador somos muy buenos compañeros de viaje"

El Brandy de Jerez Fundador ha hecho un gran despliegue con motivo de los Latin Grammy Sevilla 2023, cita en la que cuenta con presencia destacada como uno de sus principales patrocinadores y que sirve de antesala a la conmemoración el próximo año del 150 aniversario de la marca, que tendrá como epicentro Jerez. Los invitados y premiados en muchos de los actos de la semana de los Grammy Latinos, que se celebran en estos días y por primera vez en la capital hispalense, podrán disfrutar del primer brandy español en cocteles especialmente diseñados para la ocasión y en combinados de trago largo a través de los que Fundador dará a conocer su versatilidad y su estrecho vínculo con la música desde hace medio siglo.

-Fundador ha tirado la casa por la ventana en los Latin Grammy de Sevilla...

-Bueno, vamos a estar presentes en cuatro eventos de los más importantes que se celebran durante toda la semana dando a conocer nuestro producto a todos los invitados. Pensamos que la ocasión lo merece porque Fundador es una marca global y los Grammy Latinos tienen una difusión mundial. Somos patrocinadores globales junto con Mastercard de esta cita pensando mucho no solo en el impacto en España, sino en mercados como Estados Unidos, México e Iberoamérica. Desde esa perspectiva, para nosotros es un esfuerzo que tiene sentido y luego es muy importante llegar con el Brandy de Jerez, y en concreto con brandy Fundador, a un tipo de público distinto, más diverso, más joven, donde la música es disfrutar de la vida, pasarlo bien. Pensamos que dentro de la ingente tarea de rejuvenecer la categoría y la marca, la música latina y Fundador somos compañeros de viaje buenísimos. Entonces vamos a decir que es un esfuerzo que la marca merece, sobre todo humano, para que otros colectivos puedan disfrutarlo.

-La apuesta de Fundador por los Latin Grammy está muy enfocada a la coctelería. ¿Hay más propuestas?

-En las barras que vamos a tener en los eventos más importantes hay un enfoque por un lado en la coctelería, para que el público vea cuan versátil es Fundador, y también en el trago largo, tragos fáciles como por ejemplo un ginger ale con Fundador Doble Madera, que se puede reproducir fácilmente en cualquier punto de hostelería o en cualquier bar. Por tanto, coctelería sí, y también tragos largos fáciles. En el apartado de coctelería, va a a estar con nosotros Alberto Pizarro, que trabaja habitualmente para brandy Fundador, pero también contamos con colaboraciones especiales como la de Diego Cabrera, un conocidísimo coctelero mundial que ama el Brandy Fundador y que no ha querido perderse la oportunidad de hacer felices a todos los artistas a través de Fundador. Vamos a contar con un elenco de cocteleros de primer nivel para que la marca Fundador luzca en los Grammy Latinos.

-¿En qué eventos de la semana de los Grammy va a estar Fundador?

-Además de ser patrocinadores oficiales globales de esta edición, vamos a estar presentes en el Gift Lounge, que es como la organización denomina el lugar donde los artistas ensayan durante los días 13, 14 y 15 de noviembre, un espacio bastante privado en el que vamos a poder estar con todos nuestros productos mientras los artistas ensayan sus actuaciones. Estaremos también presentes el día 14, martes, en la recepción de los nominados en el Real Alcázar; el día 15, en la entrega a la estrella del año, que este año es Laura Pausini; y el día 16, en la gala de entrega de los premios, el día de la alfombra roja que es el evento más multitudinario, estos dos últimos en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES.

-A modo de anticipo, Fundador también estuvo presente el domingo en la reconocimiento a la trayectoria musical de Ana Torroja.

-Efectivamente, el domingo estuvimos en la entrega a la mejor trayectoria y aprovechamos que Ana Torroja ha sido una de las galardonadas, porque nosotros crecimos con las canciones de Mecano, entre ellas la mítica 'No hay marcha en Nueva York', en la que hay una parte que dice ‘Me voy a Nueva York con la botella de Fundador’. Esta canción es un claro ejemplo de cómo Mecano y Ana Torroja ponían en valor lo español en el resto del mundo. Esa canción lo que venía a decir es que tenemos que estar muy orgullosos de lo nuestro, porque a veces vamos fuera a buscar lo mejor y resulta que lo tenemos dentro. El brandy es muy paradigma de ello y, particularmente, el brandy Fundador; a veces los consumidores hemos intentado buscar fuera propuestas enológicas o de bebidas espirituosas y resulta que aquí, al ladito nuestro, tenemos de lo mejor del mundo. Creo que esta canción hace un poco de gala de esto y, en concreto, de Fundador, por lo que el domingo le entregamos a Ana Torroja una maleta de Fundador Supremo 18, el 'Mejor Brandy del Mundo 2019', para conmemorarlo y para que ella, que ha sido embajadora de todo este espíritu, pues pueda continuar siendo embajadora de Fundador.

-Hace ya ocho años que Grupo Emperador compró Bodegas Fundador, tiempo en el que se ha hecho un esfuerzo importante en la promoción de las marcas de brandy de la casa, tanto de Fundador como de Terry. ¿Están respondiendo los consumidores?

Pues la verdad es que la respuesta está siendo muy positiva, como pudimos ver en el evento de los Grammy Latino de este domingo o en otros, como la entrega de The World Best 50 Restaurants en Valencia de este año, que también patrocinamos. Es muy curioso, porque la gente se sorprende enormemente de la versatilidad de Brandy Fundador. Hemos contemporizado los líquidos, no son los líquidos que había hace 20, 30 o 40 años, y hay que reconocer que aunque algunos consumidores cuando van a tomar un trago de brandy te miran como diciendo 'wow', eso es lo que bebía mi abuelo, una vez que lo prueban, lo que nosotros llamamos el ratio de conversión es brutal y la gente se convierte en promotores y fans, porque es tan sorprendente que no dan crédito. Estamos muy contentos de esta acogida y el resultado lo puedes ver en la cara de las personas. Todo es un efecto 'wow', no me creo que esto sea esto, y es muy bonito.

-Llama la atención esa ruptura generacional entre los abuelos que consumían estos brandies y los jóvenes que descubren ahora su versatilidad. ¿Ayudan eventos de la repercusión de los Grammy Latinos a romper esas barreras?

-Claro. Creo, y esto es una opinión totalmente subjetiva porque no estoy en posesión de la verdad, que lo potente de la música, y de los Grammy Latinos, es que es un concepto tan maravilloso de calidad, y con algo tan genuino como es brandy Fundador, cuando saltas dos generaciones hacia abajo la gente no sabe lo que es, no saben si es bueno o malo, pero cuando muestras cuan versátil es el producto y cómo se puede tomar y que marcas como Fundador hace el 150 aniversario el año que viene, tienes mucho ganado. El público joven busca herencia, legado, algo genuino que no ha sido creado en una agencia de marketing. Y Fundador tiene 150 años, se puede ver, tocar, beber y visitar, se puede ir a las bodegas en Jerez y tocar las barricas..., todo eso es real, y cuando muestras algo que no saben muy bien lo que es, pero ven el resultado tan maravilloso del del producto y conocen que es una marca con herencia y legado, que está actualizándose, el público joven te lo reconoce, porque son muy sensibles a cuando hay estrategias de marketing que no son verdad. Esto lo potente, y por eso música latina, por eso nuevas generaciones, por eso contar el legado, pero necesitamos que prueben el producto, porque si no pruebas no tienes ese efecto 'wow'.

-Además del relato, Fundador también guarda una estrecha relación histórica con la música.

-Precisamente, para el Gift Lounge hemos construido un stand que está hecho de 'Discos Sorpresa Fundador', porque la marca hace 50 años ya estuvo unida a la música y hemos rescatado, que es algo absolutamente cierto que no se ha inventado, esos vinilos para decorar el stand. No es un efecto retro, sino vintage, a través del que estamos modernizando, trayendo a los Grammy Latinos algo que fue súper conocido en España hace 50 años. En el mundo de la música, el vinilo está de moda, hay muchos artistas jóvenes que están volviendo a editar en vinilo sus discos nuevos, y nosotros lo que estamos haciendo es poner esto en valor, porque siempre estuvo ahí.

-Puede decirse que la apuesta por los Grammy Latinos es la antesala del 150 aniversario de Brandy Fundador. ¿Cómo van a celebrar tan señalada efemérides?

-Estamos preparando celebraciones muy especiales. Como muy bien apunta, esto es la antesala y lo estamos preparando con mucho esmero y cariño. Puedo adelantar que Jerez va a ser el epicentro y el eje del 150 aniversario, porque es donde nació todo, de donde viene todo y es real. Habrá diferentes eventos durante todo el año, tanto musicales como gastronómicos. Habrá un día más icónico, pero es un año que nunca va a volver, por lo que aparte de que haya un día concreto, que está por decidir, nos planteamos diferentes eventos para atraer al mayor público posible tanto de Andalucía como de España e internacional.

-¿Habrá algún nuevo lanzamiento, quizás alguna edición limitada del 150 aniversario?

-Queremos consolidar todo lo que hemos lanzado en los últimos años de Fundador, toda la gama 'Sherry Cask' -las botas de vino de Jerez en la que envejece el brandy- y Fundador Supremo. Queda un trabajo maravilloso por hacer y queremos ponerlo en valor, más que presentar algo nuevo. Pero sí habrá una edición limitada, al igual que hemos hecho en los Grammys, para lo que hemos sacado una edición muy especial, que incluye unos posavasos impregnados del 'Sherry Cask del brandy', que está a la venta en exclusiva en las tiendas de El Corte Inglés de Sevilla. Y trabajaremos en cosas parecidas para el 150 aniversario de Fundador.