Nela García explica a los alumnos del Luis Vives el funcionamiento del Ayuntamiento de Jerez

La delegada de Educación, Nela García, ha participado en la ‘Jornada Conoce tu Ayuntamiento’ promovida por el CEIP Luis Vives, centro que desarrolla una iniciativa innovadora durante este curso al funcionar como ‘Comunidad de Aprendizaje’ y plantear un proyecto educativo destinado a la creación de su ‘propio Estado’ y gestión de su administración.

En este contexto, García se ha dirigido a alumnos y alumnas de primero, segundo y tercero de Primaria para explicar cuál es el funcionamiento de la administración local y detallar las funciones y servicios que ofrece el Consistorio a los jerezanos y jerezanas.

La delegada ha resaltado la importancia de la labor que realiza esta institución municipal en el día a día de la vida de la ciudad, siendo la administración más cercana a la ciudadanía y la que atiende en un primer momento, dentro de sus competencias, las demandas de los ciudadanos para mejorar los barrios y los servicios públicos.

García ha destacado la relevancia de trabajar en equipo y de impulsar sinergias que, en coordinación con las diferentes delegaciones municipales, beneficien a la ciudad y favorezcan el bienestar general.

Durante su intervención, la delegada ha felicitado al CEIP Luis Vives por esta iniciativa que acerca la administración a etapas educativas tempranas, valorando especialmente la posibilidad de dar a conocer la figura de un concejal a sus alumnos y alumnas, quienes se han interesado por la Delegación de Educación: qué cosas se pueden mejorar en los colegios, cómo se tramitan los arreglos, el mantenimiento de las infraestructuras o cómo es la participación de cada agente de la comunidad educativa.

Además, ha señalado que el Ayuntamiento de Jerez, con sus concejales y empleados y empleadas, es el responsable de garantizar servicios públicos que son esenciales y básicos como son los suministros de agua y alumbrado público o la recogida de basura y limpieza viaria.